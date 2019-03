Deutschland Tour der Radsportler: Göttingen soll ein Etappenziel sein

Die diesjährige Deutschland Tour der Radsportler soll Gerüchten zufolge durch Nordhessen und Südniedersachsen führen. Göttingen soll dabei ein Etappenziel sein.

Die Deutschland Tour wurde bereits im vergangenen Jahr nach langer Pause wieder ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr messen sich erneut die besten Radsportler der Welt. Startschuss ist am 29. August in Hannover. Das Besondere: Gerüchten zufolge soll eine der vier Etappen diesmal durch Nordhessen und Südniedersachsen führen, bevor die Fahrer am 1. September in Erfurt ankommen. Die Profis sollen hierbei auch an Kassel vorbei fahren. Eines der Etappenziele soll Göttingen sein.

Die offizielle Strecke wird am Montag, 1. April, bekannt gegeben. Im Vorfeld hatten Fans die Möglichkeit, online über eine Mitmachplattform Streckenvorschläge einzureichen. Fest steht bereits, dass jede Etappe etwa 150 bis 200 Kilometer lang sein wird.

2006 führte Tour auch durch Nordhessen