Deutschland-Tour: Rad-Elite fährt im Sommer durch die Region

Mächtig was los: Begeisterung herrschte bei der Deutschland-Tour 2018 – wie hier beim Zielsprint in Bonn.

Tolle Nachricht für heimische Radsport-Fans: Die Deutschland-Tour führt durch unsere Region. Unter anderem gehören Kassel und Göttingen zum Streckenprofil.

Vier Etappen, vier Bundesländer, 721 Kilometer – so lässt sich die Strecke der Deutschland-Tour vom 29. August bis 1. September kurz zusammenfassen. Bis ins letzte Detail sind die einzelnen Abschnitte noch nicht geplant. Fest steht aber schon jetzt, dass die Rundfahrt aus klassisch geprägten Eintagesrennen bestehen wird. Und vor allem: „Die Weltklasse wird durch unsere Gegend fahren. Das ist wie ein Sechser im Lotto für den Radsport in unserer Region“, sagt Dieter Vaupel, Chef des Regio-Teams der MT Melsungen. Weitere Aspekte zur Deutschland-Tour 2019:

Heimatfaktor

Einige Details kennt Vaupel. Er ist Koordinator für die zweite Etappe. Die startet in Marburg und endet in Göttingen. Vaupel verrät, welche Orte die Radprofis ansteuern werden: Frankenberg, Vöhl, es geht am Edersee entlang nach Waldeck, dann nach Naumburg, die Rasenallee in Kassel gehört dazu, Schloss Wilhelmsthal, danach fährt das Feld Richtung Hann. Münden, und über Dransfeld wird Göttingen angesteuert. „Zum Zuschauen gibt es schöne Plätze“, sagt Vaupel. Er denkt dabei zum Beispiel an eine Bergwertung vor Naumburg.

Auch in Südniedersachsen ist die Vorfreude groß. „Das ist ein Highlight und ein wichtiges Zeichen für den Radsport“, sagt Holger Buch, Abteilungsleiter beim Tuspo Weende. Der Verein im Göttinger Stadtteil wird bei der Organisation eingebunden sein. „Wir wollen beweisen, dass Göttingen eine Radsport-Stadt ist.“

Starfaktor

Die Deutschland-Tour überschneidet sich zwar mit der Spanien-Rundfahrt, aber Vaupel geht davon aus, dass prominente Sportler an den Start gehen werden. Viele Teilnehmer der Tour de France etwa würden auf die Vuelta verzichten. 2018 gehörte zum Beispiel Tour-Sieger Geraint Thomas zum Peloton bei der deutschen Rundfahrt. „Von 18 World-Tour-Teams haben sich dieses Mal 17 beworben“, berichtet Vaupel. Auch deutsche Top-Fahrer wie John Degenkolb haben signalisiert, unbedingt dabei sein zu wollen. Es sei etwas Besonderes, in Deutschland zu fahren: „So viele Rennen haben wir ja nicht“, sagte Degenkolb gegenüber der ARD.

Stimmungsfaktor

Nach zehnjähriger Pause wurde die Deutschland-Tour im vergangenen Jahr wieder ins Leben gerufen. Mit Erfolg. „Die Stimmung an den Straßen und bei den Zielankünften war phänomenal“, erinnert sich Vaupel. Zudem war es spannend. Jede Etappe wie einen Klassiker zu konzipieren, habe sich als kluger Schachzug herausgestellt, sagt Renndirektor Fabian Wegmann.

Unter dem Motto „Das Grüne Band“ wird die Tour 2019 mehrfach entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze führen. Vaupel ist sich sicher, dass die Fans für eine tolle Atmosphäre sorgen werden. So sieht es auch Holger Buch: „Wir wissen durch die Niedersachsen-Rundfahrt, dass in Göttingen das Zuschauer-Interesse sehr groß ist.“ Die Rad-Elite kann also kommen.