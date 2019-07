„War schon hässlich“: Dirk Nowitzki überrascht mit Fress-Beichte - und kündigt Besuch auf Oktoberfest an

Dirk Nowitzki gilt als absoluter Vorzeige-Athlet, doch auch eine Basketball-Legende kann vom Heißhunger übermannt werden. Das gestand der Würzburger jetzt.

Leverkusen - Dirk Nowitzki wird auch in diesem Jahr wieder beim Benefiz-Fußballspiel, „Champions for Charity“ mitmischen. Die Pressekonferenz im Vorfeld der Partie sorgte so für den ersten Medienauftritt des Basktballers seit dem Ende seiner aktiven Karriere. Die Bild berichtete vom Interview.

Dort gestand er, dass er sich nach seinem Karriereende im April heftig gehen ließ: „Der erste Monat war schon hässlich.“ Nach über zwanzig Jahren als Profi bei den Dallas Mavericks genießt der 41-Jährige jetzt die Freiheiten der Rente. „Ich habe schon ein paar Kilo drauf, aber es war schön, mal wieder alles zu essen, worauf ich Lust hatte“, erklärt er, sich wahre Fress-Gelage gegönnt zu haben: „Da kam alles rein. Von Burger über Milchshakes über Eis - alles!“

Dirk Nowitzki genießt die Zeit nach dem Sport: Wiesn-Besuch angekündigt

Das Schmausen sei dem Sport-Idol nach einer so langen Karriere voller Verzicht gegönnt und zwischenzeitlich habe sich auch sein Essverhalten wieder eingependelt. Als nächstes steht allerdings ein Wiesn-Besuch auf seinem Genuss-Plan: „Ich war auch noch nie auf dem Oktoberfest. Daher kann es sein, dass ich mir das auch mal gönne.“

„Der Druck, immer fit zu bleiben und auch während des Urlaubs auf Diät zu achten ist weg. Ich habe mich jetzt auch erstmal gehen lassen und seit dem letzten Spiel kein Workout mehr gemacht“, schildert er die neu gewonnen Freiheiten in der Rente.

