Karriere nach der Karriere: Dorothea Wierer trifft offenbar erste Vorbereitungen

Von: Marcel Schwenk

Eine der erfolgreichsten Biathletinnen der vergangenen Jahre: Dorothea Wierer. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Die Biathlon-Saison 2023/24 wird Dorothea Wierer definitiv noch absolvieren. Steigt sie im Anschluss vielleicht als Trainerin ein?

München/Martelltal – Wie lange bleibt Dorothea Wierer dem Biathlon noch treu? Mindestens die kommende Saison wird das Wintersport-Ass noch im Weltcup starten, wie sie vor einigen Wochen bekanntgab.

Dorothea Wierer Geburtsdatum und -ort: 3. April 1990 in Bruneck (Italien) Im Biathlon-Weltcup seit: 2009 Größte Erfolge: 2x Gesamtweltcup-Siegerin, 4x WM-Gold, 3x Olympia-Bronze Zuletzt im Weltcup siegreich: Massenstart-Rennen 2023 in Östersund

Dorothea Wierer startet kommende Saison im Biathlon-Weltcup

„Ich habe die Motivation, weiterzumachen. Am Ende denke ich, dass ich noch etwas zeigen kann. Natürlich kann man im Sport nie wissen, die Dinge können sehr gut oder sehr schlecht laufen, aber ich werde hart arbeiten, damit sie gut laufen“, erklärte die Italienerin Anfang April gegenüber Fondo Italia.

Allerdings beschäftige sie sich nicht mehr nur noch mit Biathlon, wie sie gegenüber dem Medium mitteilte. „Ich habe auch ein paar Projekte für die Zukunft, an denen ich arbeiten kann, während ich noch Biathlon mache. Zumindest habe ich noch etwas anderes im Kopf, denn ich habe vor allem in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich mich langweile, wenn ich nur Biathlon mache“, so Wierer, die im März Selbstzweifel öffentlich machte.

Dorothea Wierer absolviert Trainerinnen-Lehrgang

Um welche Projekte es sich dabei handelt, verriet die 33-Jährige allerdings nicht. Ein Beitrag auf der Facebook-Seite des Biathlonzentrums Martell in Südtirol legt nun aber die Vermutung nahe, dass sie nach ihrer Karriere dem Sport zumindest teilweise erhalten bleiben könnte.

Aktuell absolviert Wierer nämlich gemeinsam mit Teamkollege Lukas Hofer und Dominik Windisch, der ebenfalls jahrelang im Weltcup aktiv war, einen Lehrgang am „Grogg“. In diesem geht es um die Aus- und Fortbildung von Biathlon-Trainerinnen und -Trainern. Zuvor genoss sie noch die freie Zeit vom Leistungssport in ihrer Heimat Südtirol.

Folgt Dorothea Wierer Ex-Kollege Windisch?

„Es ist sehr schön zu sehen, wie viele junge und motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns im Martelltal sind“, wird Georg Altstätter, Präsident des Organisationskomitees Biathlon Martell, bei sportnews.bz zitiert.

Während Wierer und Hofer aktuell noch selbst auf der Loipe unterwegs sind, hat Windisch Skier und Gewehr bereits zur Seite gelegt und eine Rolle als Biathlon-Coach übernommen. Aktuell fungiert der Massenstart-Weltmeister von 2019 beim Landesverband Südtirol als Trainer.

Derweil erwartet ein Biathlon-Traumpaar Nachwuchs. Erst 2022 fand die Hochzeit statt, 2023 folgt nun schon das erste gemeinsame Kind. (masc)