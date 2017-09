Schnellcheck-Konferenz: Dortmund souverän, Uth eiskalt

Fünfter Spieltag in der Fußball-Bundesliga, zweiter Teil: Und da war von Anfang an viel Dampf drin. Aufreger, Spektakel und Schmerzen - das alles in unserer Schnellcheck-Konferenz.

Wie schmerzhaft wurde es für Dortmund in Hamburg?

HSV-Coach Markus Gisdol hatte in der Pressekonferenz vor der Partie vollmundig angekündigt: „Wir sind in der Lage, ihnen wehzutun.“ Doch die Dortmunder Hintermannschaft ließ sich nicht so leicht verwunden. André Hahn zwang mit einem Kopfball zumindest BVB-Keeper Roman Bürki zu einer Glanztat (31.). Zu dem Zeitpunkt hatte der Favorit aber schon einmal den HSV richtig gepiekt: Abstauber Shinji Kagawa - 1:0 für den Gast (24.).

Mit dem 2:0 durch Pierre-Emerick Aubameyang (63.) nach starker Vorarbeit von Andriy Yarmolenko und dem 3:0 von Christian Pulisic (79.) fügten die Borussen der Heimelf einige seelische Schmerzen zu - und setzten sich wieder an die Tabellenspitze. Das Ergebnis erinnerte dann doch ein bisschen an das letzte Duell der beiden Vereine im vergangenen November: Da gewann der BVB im Volksparkstadion 5:2.



Bleibt der Aufsteiger aus Hannover ungeschlagen?

Ja. Doch ganz ehrlich: Das war schon ein bisschen glücklich, wie die Niedersachsen einen Punkt aus dem Breisgau entführten. Und sie durften sich zunächst beim Freiburger Florian Niederlechner bedanken, der einen Elfmeter weit rechts neben das Tor setzte.

Und dann kam wer? Na klar, Martin Harnik. Eine Flanke von Niclas Füllkrug stocherte er in gewohnter Manier über die Linie (66.). Doch Freiburg schlug zurück. Durch wen? Joker Nils Petersen (83.) - wer sonst?

Hannover bleibt aber ungeschlagen und hat weiterhin alle Tore erst in der zweiten Halbzeit erzielt.



Wieviel Spektakel steckte diesmal in der Partie der Mainzer gegen Hoffenheim?

In der vergangenen Saison gab es zwischen den beiden Klubs ein 4:4. Und auch diesmal war es so, dass die Fans in der Arena kaum Gelegenheit hatten, sich am Getränkestand ein frisches Bier zu holen. Sie hätten ansonsten wohl etwas verpasst. Danny Latza traf in der fünften Minute aus 20 Metern zum 1:0, Yoshinori Muto legte kurz darauf das 2:0 nach (16.). Dann war der Gast am Zug: Nadiem Amiri (23.) per Volleyschuss und Sandro Wagner (45. +1) per Kopf glichen aus.

Das roch stark nach einem 4:4- oder 5:5-Unentschieden. Aber es wurde „nur“ ein 2:3. Dabei fiel der Siegtreffer der Kraichgauer in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Mark Uth schoss überlegt ein. Das muss sich für die Mainzer fast genauso angefühlt haben wie ein 0:3 im eigenen Stadion gegen Dortmund.



Gab es einen Aufreger des Abends?

Einen? In der frühen Begegnung zwischen Köln und Frankfurt gab es gleich mehrere. Spielentscheidende. In der 21. Minute geht der Frankfurter Mijat Gacinovic nach Katastrophenpass von Dominic Maroh allein aufs Tor zu, legt sich den Ball zu weit vor - Kölns Torwart Timo Horn kommt raus, trifft ihn aber nicht. Schiedsrichter Martin Petersen entscheidet in seiner ersten Bundesliga-Partie auf Strafstoß. Den verwandelt Sébastian Haller zum entscheidenden 1:0.

Anders in der 33. Minute. Da wird der Kölner Leonardo Bittencourt im Frankfurter Strafraum klar gestoßen. Der Pfiff bleibt aus. Die Folgen: Köln ist weiter punktlos. Köln wird sich nach den Ereignissen vom Wochenende auch jetzt nicht besser fühlen. Und es bleibt die Frage: Wann wird er denn jetzt eigentlich eingesetzt, dieser Videobeweis? Wir sind ratlos.

Wer erzielte das schönste Tor des Abends?

Dieser Preis geht an den Berliner Mathew Leckie. Sein Treffer zum 1:0 in der 16. Minute gegen Leverkusen - eine Augenweide. Mit links von rechts ins linke obere Eck. Da schaute Bayer-Torwart Bernd Leno nur hinterher.

Acht Minuten später wurde sein Blick nicht fröhlicher. Vedad Ibisevic schirmt den Ball im Strafraum gegen ihn ab, bringt die Flanke noch in die Mitte, da steht Salomon Kalou - 2:0. Zwar verkürzte Julian Brandt noch einmal per Billard-Fernschuss (84.). Doch die Werkself bleibt eine Wundertüte.



Wie war die TV-Übertragung bei Sky?

Eine Konferenz ist zumeist nur so unterhaltsam wie die Spiele selbst - und es war in der ersten Hälfte packend. Frank Buschmann bezeichnete den Schlenzer von Leckie in Anlehnung an Arjen Robben als „robbenesk“. Und Martin Groß hatte deutliche Worte für den Fehlstart der Hoffenheimer: „Sie können ihre Wachheit nicht im Bus gelassen haben.“