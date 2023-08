Radsturz bei deutschem Biathlon-Ass: Arm und Rippen verletzt

Bei einem Sturz mit dem Rad verletzt sich Biathlet Lucas Fratzscher an Arm und Rippen. Der DSV-Star gibt allerdings vorsichtig Entwarnung.

Oberhof – Bis zum Start der Wintersport-Saison 2023/24 ist es noch knapp drei Monate hin. Die ersten Weltcup-Rennen im Biathlon stehen zwischen dem 25. November und dem 3. Dezember im schwedischen Östersund an, Anfang Januar gastiert die Elite dann erstmals in Deutschland.

Lucas Fratzscher Geboren: 6. Juli 1994 (Alter 29 Jahre) in Suhl Debüt im Biathlon-Weltcup: 11. Januar 2019 Größte Erfolge: Gesamtsieger IBU-Cup (2019/20)

Biathlet Lucas Fratzscher nach Radsturz mit Verletzungen an Arm und Rippen

Lucas Fratzscher hat daher noch genug Zeit, sich von seiner Verletzung zu erholen. Wie der DSV-Star vor wenigen Tagen bei Instagram seiner Community mitteilte, zog er sich bei einem Sturz mit dem Rad Blessuren an Arm und Rippen zu. In der Vorbereitung auf die Saison dürfte er daher erstmal kürzertreten müssen, auch eine Teilnahme an der Sommer-WM war nicht möglich.

„Die letzten Wochen waren bei mir wie eine Achterbahnfahrt. Als ich von der guten Zeit in Norwegen zurückkam, konnte ich ein paar Tage mit meinen Eltern genießen und der Blick war schon voller Freude auf die nächsten aufregenden Wochen gerichtet“, schrieb Fratzscher, der beim Blinkfestival in Norwegen unlängst aufs Podium lief, zunächst unter seinem Post. Kurz darauf berichtete er allerdings von zwei Rückschlägen.

Der deutsche Biathlet Lucas Fratzscher verletzte sich bei einem Sturz mit dem Rad an Arm und Rippen. © Imago Images / Harald Deubert; instagram.com @lucasfratzscher

DSV-Star Lucas Fratzscher erleidet zwei Rückschläge innerhalb kurzer Zeit

„Doch dieser Moment blieb nur kurz, erst große gesundheitliche Probleme eines Familienmitglieds und dann noch ein Radsturz haben mir gezeigt, wie eng manchmal Glück und Leid beieinander liegen! Es geht uns jetzt beiden besser, aber leider bin ich nicht rechtzeitig zur Sommer-WM fit geworden! Mein Arm und meine Rippen machen wir noch etwas zu schaffen“, führte der 29-Jährige aus.

Die Genesungswünsche ließen im Anschluss nicht lange auf sich warten. DSV-Kollege Simon Kaiser kommentierte: „Wünsche dir alles Gute, Luggi.“ Diverse Instagram-User schlossen sich Kaisers Worten an, ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Toi, toi, toi und weiterhin gute Besserung!“

Biathlet Lucas Fratzscher optimistisch: „Blick trotzdem nach vorne gerichtet“

Allzu viele Sorgen um den Gesundheitszustand Fratzschers müssen sich Biathlon-Fans aber wohl nicht machen, zumindest versprühte der Sieger des IBU-Cups der Saison 2019/20 eine Prise Optimismus. „Der Blick ist für mich trotzdem nach vorne gerichtet und für die nächsten Aufgaben werde ich wieder bereit sein“, so die letzten Worte Fratzschers, ehe er dem DSV-Team noch viel Erfolg für die Sommer-WM, die am vergangenen Wochenende stattfand, wünschte.

Derweil spitzt sich im französischen Biathlon-Team der Betrugsskandal um die Top-Athletin Julia Simon weiter zu. Die Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Jahres hat mittlerweile Anzeige erstattet. (masc)