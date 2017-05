Eishockey-Coach Sturm: "Wir bleiben positiv"

Nach 2:7-Pleite

Marco Sturm war nach dem 2:7 enttäuscht, möchte aber weiter angreifen.

Am Montag steht für das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der WM in Köln die komplizierte Aufgabe gegen Rekordchampion Russland an. Vorher bekam die Mannschaft von Bundestrainer Sturm eine Lehrstunde erteilt. Kapitän Christian Ehrhoff droht das WM-Aus.