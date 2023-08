Russisches Eishockey-Talent (21) stirbt in München an Hirntumor

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eishockey-Talent Rodion Amirow ist in München an den Folgen eines Hirntumors gestorben. © Alexey Filippov/imago

Rodion Amirow galt als großes Eishockey-Talent, wurde bereits für die NHL ausgewählt. Nun ist er in München an einem Hirntumor gestorben.

München – Die Eishockey-Welt trauert um Rodion Amirow. Wie sein Agent Daniel Milstein und sein Verein, die Toronto Maple Leafs, mitteilten, erlag der 21 Jahre alte Russe am Montag in München einem Hirntumor. Er galt als eines der größten Talente seiner Zunft, ihm wurde eine vielversprechende Karriere vorausgesagt.

National Hockey League (NHL) Aktueller Champion: Vegas Golden Knights Anzahl der Teams: 32 Rekordmeister: Canadiens de Montréal (24)

Amirows Hirntumor wurde Anfang 2022 entdeckt

Der Hirntumor wurde laut der Toronto Maple Leafs Anfang 2022 diagnostiziert. „Es ist unglaublich traurig, einen jungen Mann mit so vielversprechender Zukunft von uns genommen zu sehen“, heißt es in der Mitteilung. Während seines Kampfes habe Amirow mit seiner positiven Stimmung jeden um sich herum inspiriert. „Während seiner Besuche in Toronto hat er mit dem Team und den Fans bleibende Erinnerungen kreiert“, schreiben die Toronto Maple Leafs.

Der Verein aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hatte Amirow 2020 an 15. Stelle gedraftet und ihn anschließend mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Kurz darauf wurde er in seine russische Heimat an den Verein Salawat Julajew Ufa verliehen. In dieser Zeit erhielt er bei einer Routineuntersuchung die Diagnose Hirntumor. Während des Kampfes gegen den Krebs wurde er auch in Deutschland behandelt, wo er am Montag in einer Münchner Klinik verstarb.

Amirows Agent findet rührende Worte nach Tod seines Schützlings

Auch sein Agent Daniel Milstein zeigte sich tief traurig über den Tod des 21 Jahre alten Eishockey-Spielers. „Wir sind zutiefst traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Rodion Amirov heute verstorben ist“, beginnt er seinen Post auf Twitter. Nach seiner Diagnose habe er beschlossen, nicht an das Schlechte zu denken, er habe jeden Tag genossen und „begegnete ihm mit der gleichen positiven Einstellung, die er während seiner gesamten Hockeykarriere gezeigt hatte“.

„Wir werden uns immer an seinen Mut, seinen Lebenswillen, seinen Willen, sein Lächeln und all seine wunderbaren Eigenschaften erinnern. Wir danken allen Ärzten, die einen schwierigen, aber ungleichen Kampf um das Leben von Rodion geführt haben“, schreibt Amirows Agent in dem sozialen Medium. Sein Dank gelte aber auch seinen Vereinen. „Ruhe in Frieden, Rodion! Wir haben dich sehr geliebt und werden dich nie vergessen.“

Amirows Tod ist nicht der einzige tragische Todesfall eines jungen Sportlers in den vergangenen Wochen. Erst kürzlich kam es in Indien zu einem folgenschweren Unfall. Dort wurde ein 13 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Rennen tödlich verletzt. (msb/sid)