Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan 

Die deutsche Nationalmannschaft will auch bei der Eishockey-WM 2018 in Dänemark jubeln.

Vom 4. bis 20. Mai 2018 findet die 82. Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark statt. Hier finden Sie den kompletten Spielplan des Turniers, das in Kopenhagen und Herning ausgetragen wird.

Kopenhagen/Herning - Achtung, die Pucks fliegen wieder! Nur zweieinhalb Monate nach dem Ende der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang und dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille steht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft das nächste große Turnier an. Vom 4. bis 20. Mai 2018 findet in Dänemark die Eishockey-WM 2018 statt, es ist die bereits 82. Auflage des Turniers. Als Titelverteidiger geht Schweden an den Start, das im Finale 2017 in Köln den 26-fachen Weltmeister Kanada mit 2:1 nach Penaltyschießen besiegte und sich seinen zehnten Titel sicherte.

Schon bei den Heimspielen während der WM 2017 in Köln war die Euphorie rund um das DEB-Team spürbar. Erst im letzten Gruppenspiel konnte sich die Nationalmannschaft als Gastgeber mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen über Lettland für das Viertelfinale qualifizieren, wo gegen den späteren Vizeweltmeister Kanada (1:2) aber Schluss war.

Die Euphorie rund um die Eishockey-Nationalmannschaft explodierte bei Olympia 2018 aber vollends. Als krasser Außenseiter gestartet, steigerte sich die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm von Spiel zu Spiel und schaltete in der Zwischenrunde die starken Schweizer, im Viertelfinale Weltmeister Schweden und im Halbfinale Mitfavorit Kanada sensationell aus. Im Finale gegen die Olympischen Athleten aus Russland, das dem ZDF einen Marktanteil von 51,2 Prozent bescherte, unterlag das DEB-Team erst in der Verlängerung mit 3:4. Die Silbermedaille war dennoch der größte Erfolg in der Verbandsgeschichte des deutschen Eishockeys.

Eishockey-WM 2018: NHL-Stars wieder mit dabei

Jetzt steht für Deutschland also die Eishockey-WM 2018 an, diesmal wieder verstärkt mit den Superstars aus der NHL - was ist drin für den Olympiazweiten? In der Gruppenphase, die anhand der Weltranglisten-Platzierung der Teams nach der WM 2017 eingeteilt wurde, trifft das DEB-Team in der 11.000 Zuschauer fassenden Jyske Bank Boxen in Herning unter anderem auf Gastgeber Dänemark, Kanada, Finnland und die USA.

Gruppe A (in Kopenhagen) Gruppe B (in Herning) Russland (2) Kanada (1) Schweden (3, Titelverteidiger) Finnland (4) Tschechien (6) USA (5) Schweiz (7) Deutschland (8) Weißrussland (10) Norwegen (9) Slowakei (11) Lettland (12) Frankreich (13) Dänemark (14) Österreich (16) Südkorea (21, Aufsteiger)

Der Einzug ins Viertelfinale (dafür muss Deutschland unter die Top vier der Gruppe B kommen) wäre bereits ein Erfolg, vielleicht ist aber mit dem Olympia-Schwung im Rücken sogar noch mehr drin. Mit dem Finale wird das DEB-Team höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben. Das Endspiel der 82. Eishockey-WM steigt am 20. Mai in der 12.500 Zuschauer fassenden Royal Arena in Kopenhagen.

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Gruppe A in Kopenhagen

Termin Ergebnis 4. Mai 2018, 16:15 Uhr Russland - Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-) 4. Mai 2018, 20:15 Uhr Schweden - Weißrussland -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 12:15 Uhr Schweiz - Österreich -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 16:15 Uhr Frankreich - Weißrussland -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 20:15 Uhr Tschechien - Slowakei -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 12:15 Uhr Österreich - Russland -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 16:15 Uhr Schweden - Tschechien -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 20:15 Uhr Slowakei - Schweiz -:- (-:-, -:-, -:-) 7. Mai 2018, 16:15 Uhr Weißrussland - Russland -:- (-:-, -:-, -:-) 7. Mai 2018, 20:15 Uhr Schweden - Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-) 8. Mai 2018, 16:15 Uhr Österreich - Slowakei -:- (-:-, -:-, -:-) 8. Mai 2018, 20:15 Uhr Tschechien - Schweiz -:- (-:-, -:-, -:-) 9. Mai 2018, 16:15 Uhr Schweiz - Weißrussland -:- (-:-, -:-, -:-) 9. Mai 2018, 20:15 Uhr Schweden - Österreich -:- (-:-, -:-, -:-) 10. Mai 2018, 16:15 Uhr Slowakei - Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-) 10. Mai 2018, 20:15 Uhr Tschechien - Russland -:- (-:-, -:-, -:-) 11. Mai 2018, 16:15 Uhr Frankreich - Österreich -:- (-:-, -:-, -:-) 11. Mai 2018, 20:15 Uhr Weißrussland - Tschechien -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 12:15 Uhr Slowakei - Schweden -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 16:15 Uhr Österreich - Weißrussland -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 20:15 Uhr Russland - Schweiz -:- (-:-, -:-, -:-) 13. Mai 2018, 16:15 Uhr Frankreich - Tschechien -:- (-:-, -:-, -:-) 13. Mai 2018, 20:15 Uhr Schweiz - Schweden -:- (-:-, -:-, -:-) 14. Mai 2018, 16:15 Uhr Russland - Slowakei -:- (-:-, -:-, -:-) 14. Mai 2018, 20:15 Uhr Tschechien - Österreich -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 12:15 Uhr Schweiz - Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 16:15 Uhr Weißrussland - Slowakei -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 20:15 Uhr Russland - Schweden -:- (-:-, -:-, -:-)

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Tabelle der Gruppe A

Pl. Team Sp S OTS OTN N Tore Punkte 1. Russland 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Schweden 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Tschechien 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Schweiz 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Weißrussland 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Slowakei 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Frankreich 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Österreich 0 0 0 0 0 0:0 0

+ Die Silber-Helden nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen die Olympischen Athleten aus Russland. © dpa / Mich ael Kappeler

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Gruppe B in Herning

Termin Ergebnis 4. Mai 2018, 16:15 Uhr USA - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-) 4. Mai 2018, 20:15 Uhr Deutschland - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 12:15 Uhr Norwegen - Lettland -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 16:15 Uhr Finnland - Südkorea -:- (-:-, -:-, -:-) 5. Mai 2018, 20:15 Uhr Dänemark - USA -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 12:15 Uhr Südkorea - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 16:15 Uhr Deutschland - Norwegen -:- (-:-, -:-, -:-) 6. Mai 2018, 20:15 Uhr Lettland - Finnland -:- (-:-, -:-, -:-) 7. Mai 2018, 16:15 Uhr USA - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-) 7. Mai 2018, 20:15 Uhr Kanada - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-) 8. Mai 2018, 16:15 Uhr Südkorea - Lettland -:- (-:-, -:-, -:-) 8. Mai 2018, 20:15 Uhr Finnland - Norwegen -:- (-:-, -:-, -:-) 9. Mai 2018, 16:15 Uhr Deutschland - Südkorea -:- (-:-, -:-, -:-) 9. Mai 2018, 20:15 Uhr Finnland - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-) 10. Mai 2018, 16:15 Uhr USA - Lettland -:- (-:-, -:-, -:-) 10. Mai 2018, 20:15 Uhr Norwegen - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-) 11. Mai 2018, 16:15 Uhr Dänemark - Norwegen -:- (-:-, -:-, -:-) 11. Mai 2018, 20:15 Uhr USA - Südkorea -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 12:15 Uhr Lettland - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 16:15 Uhr Dänemark - Südkorea -:- (-:-, -:-, -:-) 12. Mai 2018, 20:15 Uhr Kanada - Finnland -:- (-:-, -:-, -:-) 13. Mai 2018, 16:15 Uhr Norwegen - USA -:- (-:-, -:-, -:-) 13. Mai 2018, 20:15 Uhr Deutschland - Finnland -:- (-:-, -:-, -:-) 14. Mai 2018, 16:15 Uhr Südkorea - Norwegen -:- (-:-, -:-, -:-) 14. Mai 2018, 20:15 Uhr Kanada - Lettland -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 12:15 Uhr Finnland - USA -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 16:15 Uhr Kanada - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-) 15. Mai 2018, 20:15 Uhr Lettland - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-)

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Tabelle der Gruppe B

Pl. Team Sp S OTS OTN N Tore Punkte 1. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Finnland 0 0 0 0 0 0:0 0 3. USA 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Deutschland 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Norwegen 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Lettland 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Dänemark 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Südkorea 0 0 0 0 0 0:0 0

+ Titelverteidiger ist Team Schweden, das im WM-Finale 2017 in Köln die Kanadier mit 2:1 nach Penaltyschießen schlug. © picture alliance / Monika Skolim / Monika Skolimowska

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Viertelfinale in Kopenhagen und Herning

17. Mai 2018, 16:15 Uhr Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B -:- (-:-, -:-, -:-) 17. Mai 2018, 16:15 Uhr Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A -:- (-:-, -:-, -:-) 17. Mai 2018, 20:15 Uhr Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A -:- (-:-, -:-, -:-) 17. Mai 2018, 20:15 Uhr Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B -:- (-:-, -:-, -:-)

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Halbfinale in Kopenhagen

19. Mai 2018, 15:15 Uhr --- - --- -:- (-:-, -:-, -:-) 19. Mai 2018, 19:15 Uhr --- - --- -:- (-:-, -:-, -:-)

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Spiel um Platz 3 in Kopenhagen

20. Mai 2018, 15:45 Uhr --- - --- -:- (-:-, -:-, -:-)

Spielplan der Eishockey-WM 2018: Finale in Kopenhagen

20. Mai 2018, 20:15 Uhr --- - --- -:- (-:-, -:-, -:-)

Florian Weiß