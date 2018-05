Live-Ticker: Für die DEB-Auswahl geht es gegen Lettland um das Viertelfinale

Nach dem hohen Sieg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft über Südkorea warten nun die Letten auf das Team von Trainer Marco Sturm.

Lettland - Deutschland 0:0 (-:-, -:-, -:-); Samstag, 12.15 Uhr

LAT: GER: Tore: Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum fünften Spiel des deutschen Teams bei der Eishockey-WM! Deutschland trifft am Samstag um 12:15 Uhr auf Lettland.

Lettland gegen Deutschland bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat gegen Südkorea noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. 6:1 endete die Partie gegen die Ostasiaten. Nun am Samstag ist ein Sieg gegen Lettland notwendig, um doch noch wie in den vergangenen beiden Jahren das WM-Viertelfinale erreichen zu können. „Es ist ein Endspiel für uns ums Viertelfinale“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl. „Wir sind im Rennen, es geht immer noch.“

Mit dem Coup von Gastgeber Dänemark am Mittwochabend in Herning gegen den zweimaligen Champion Finnland (3:2) sanken die Chancen auf einen Platz unter den Top Acht zwar noch einmal. Noch ist die K.o.-Runde aber auch mit bislang nur fünf Punkten aus vier Spielen möglich. „Wir können die Großen ärgern, wenn wir an die Leistungsgrenze gehen“, sagte Stürmer Patrick Hager. Er ist sich aber der komplizierten Aufgabe bewusst: „Für uns sind alle Spiele, die jetzt kommen, Do-or-Die-Spiele.“ Auch Bundestrainer Marco Sturm, der sich der Videoanalyse widmete, meinte, dass sich durch die Überraschung der Dänen „wenig verändert“ habe: „Wir gehen unseren Weg weiter. Wir sind bereit.“

Neben einem Sieg über Lettland trauen sich Topstar Draisaitl, die zehn Sensations-Zweiten von Pyeongchang und ihre WM-Kollegen auch die Überraschung und wohl benötigten Punkte gegen den 26-maligen Champion Kanada oder die starken Finnen zu. „Ich glaube an die Chance, dafür sind wir auch hier“, erklärte Reindl. Yannic Seidenberg meinte: „Wir wollen alle Spiele gewinnen. Das Turnier ist noch nicht vorbei.“

Wie schlägt sich die deutsche Auswahl ohne 15 Olympia-Helden gegen Letten? Kann Deutschland Zählbares aus der Partie mitnehmen? In unserem Ticker finden Sie es heraus.

fmü mit dpa