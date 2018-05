Live-Ticker: Deutschland hält das Remis gegen USA - zweites Drittel läuft

Nach den ersten WM-Matches gegen Dänemark und Norwegen wartet ein echter Härtetest auf Deutschland: Es geht gegen Titel-Mitfavorit USA.

USA - Deutschland 0:0 (0:0, -:-, -:-)

USA: Kinkaid (GK) Martinez, Murphy - Debrincat, Coleman, Kane Butcher, Jensen - Kreider, Larkin, Atkinson Oesterle, Poink - Lee, Ryan, Gaudreau Hughes, Milano - Gibbons, White, Thompson GER: Treutle (GK) Holzer, D. Seidenberg - Eisenschmid, Kahun, Hager Y. Seidenberg, M. Müller - Noebels, Tiffels, Michaelis Krupp, J. Müller - Plachta, Draisaitl, Ehliz Wiederer, Ebner - Uvira, Pietta, Krämmer Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

>>> Ticker aktualisieren <<<

25. Minute: TREUTLE! Im Eins-gegen-eins bleibt der deutsche Keeper gegen White der Sieger - ist das der Hammer!

24. Minute: Das Penaltykilling war in den ersten beide Partien nicht die große Stärke Deutschlands - gelinde gesagt. Doch heute klappt das wunderbar, das DEB-Team ist wieder komplett.

22. Minute: Daumen drücken jetzt für Deutschland, es gibt eine Strafe! Wiederer muss wegen Beinstellens für zwei Minuten raus.

22. Minute: Oesterle prüft Treutle - und wer bleibt Sieger? Keine Frage, der deutsche Keeper natürlich!

21. Minute: Den ersten gefährlichen Schuss geben die US-Boys ab, der geht aber vorbei.

21. Minute: Weiter geht es in Herning - kann Deutschland die Leistung aus den ersten 20 Minuten bestätigen?

USA - Deutschland, nach dem ersten Drittel 0:0

Was war das für ein bemerkenswerter Auftritt von Team Deutschland im ersten Abschnitt? Das DEB-Team zeigt heute seine bis dato beste Leistung bei dieser Eishockey-WM und verdient sich das torlose Remis nach 20 Minuten vollends. Bester Mann auf dem Eis ist DEB-Schlussmann Niklas Treutle.

20. Minute: Treutle, du Teufelskerl! Der Keeper rettet Deutschland das 0:0, wenige Sekunden später ist das Drittel beendet.

20. Minute: Wieder versucht es, scheitert aber an Kinaid. Die USA sind wieder komplett.

18. Minute: Wie kann man den nicht machen?! Yannic Seidenberg verfehlt nach einem scharfen Querpass von Draisaitl die Scheibe und er kann sie nicht entscheidend drücken. Der Puck fliegt am leeren Tor vorbei.

18. Minute: Strafe gegen die USA! Zwei Minuten gibt es wegen Stockschlags gegen Thompson.

17. Minute: Noch drei Minuten bis zur ersten Drittelpause. Das einzige, was noch etwas fehlt, ist die Absicherung der blauen Linie. Ansonsten, wir wiederholen uns gerne, sieht das gut aus, was Team Deutschland hier macht.

16. Minute: Immer wieder ist Treutle der sichere Rückhalt in der Abwehr, der Keeper bislang nicht nur fehlerfrei, sondern überragend.

15. Minute: Freunde, diese deutsche Nationalmannschaft macht heute richtig Spaß! Geht das so weiter, ist hier heute eine Überraschung drin.

14. Minute: Die USA sind jetzt besser im Spiel, aber was das DEB-Team hier bislang leistet, ist allen Ehren wert. Damit haben die Amerikaner wohl nicht gerechnet. Immer wieder kommt der Olympiazweite gefählrich vor das Tor der NHL-Stars.

12. Minute: Was soll denn das? Klares Beinstellen im Angriff gegen Wiederer und die Referees ahnden es nicht!

11. Minute: Was ist denn das für ein Safe von Treutle?! Im Hechtsprung rettet er den Schuss von Atkinson vor der Linie. Ja bist du bescheuert, Weltklasse!

10. Minute Mega-Chance für die US-Boys - und Treutle rettet mit einem Monstersafe! Zwei-auf-eins-Situation nach einem Fehler von Jonas Müller, den Querpass feuert Debrincat aufs Tor. Der Keeper haut den Puck weg. Wow!

9. Minute: Großchance für Deutschland, das den Puck mehrmals auf den US-Kasten feuert! Die Scheibe will aber nicht rein.

9. Mi nute: Treutle rettet gegen Murphy, ganz souverän vom Schlussmann.

8. Minute: Die Amerikaner kommen nicht ins Spiel - aus eigenem Verschulden, aber auch durch die Aufopferung der Deutschen. White verzog eben, die Puck rutscht am deutschen Kasten vorbei.

7. Minute: Die Schiedsrichter lassen hier bemerkenswert viel laufen, die ein oder andere Strafe wäre hier schon angemessen werden. Trotzdem, die Deutschen arbeiten hier sehr gut und sind ebenbürtig!

5. Minute: Deutschland kommt hier richtig gut ins Spiel, das ist ein starker Beginn! Die USA haben sichtlich Probleme und sind unerwartet oft ins eigene Drittel gedrängt. Weiter so! Ehliz scheitert mit einem Rebound kurz vor dem Kasten.

4. Minute: Markus Eisenschmid prüft Keeper Kinkaid gleich dreimal innerhalb weniger Sekunde. Gut so, den US-Stars muss gleich gezeigt werden, dass das DEB-Team keine Laufkundschaft ist!

4. Minute: Deutschland übersteht das Powerplay ohne Schaden, das war wichtig!

2. Minute: Und genau das müssen die Deutschen vermeiden! Zwei-Minuten-Strafe gegen das DEB-Team, Dennis Seidenberg muss wegen hohen Stocks in die Kühlbox. Naja, muss man aber nicht geben ...

1. Minute: 25 Sekunden gespielt und Leon Draisaitl versucht einen ersten Schuss abzugeben auf de US-Kasten. Kein Problem für die Abwehr, die den Schuss ablenkt.

1. Minute: Los geht‘s, der Puck ist im Spiel!

USA - Deutschland: Infos vor dem Spiel

16.13 Uhr: Es ist angerichtet, die Spieler kommen auf das Eis! Die deutschen Fans präsentieren sogar eine kleine, feine schwarz-rot-goldene Choreo auf den Rängen - stark!

16.00 Uhr: Die USA haben ihre beiden ersten Partien bei dieser Eishockey-WM gewonnen. Im Duell mit dem Erzrivalen Kanada hieß es am Ende 5:4 nach Penaltyschießen, gegen Gastgeber Dänemark gab es ein glattes 4:0. Kann Deutschland den Amerikanern heute wenigstens einen Punkt klauen?

15.32 Uhr: Wie ist die Ausgangslage? Nicht berauschend, denn das DEB-Tream steht bereits unter Zugzwang. Mit nur zwei Zählern gegen Dänemark und Norwegen wurden wertvolle und wichtige Punkte liegengelassen, die für das Ziel Viertelfinale benötigt werden. Gegen die NHL-Stars der USA ist Deutschland heute allerdings klarer Außenseiter.

15.12 Uhr: Bundestrainer Marco Sturm wechsel nach den zwei Auftaktpleiten den Torhüter, für Timo Pielmeier steht heute gegen die USA erstmals Niklas Treulte zwischen den Pfosten. Der 27-Jährige, der aktuell in Nürnberg unter Vertrag steht, spielte bereits ein Jahr in Nordamerika. Für die Arizona Coyotes lief er zweimal in der NHL auf, für die Springfield Falcons 39 mal in der AHL.

15.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zum dritten Spiel des deutschen Teams bei der Eishockey-WM! Deutschland trifft am Montag um 16:15 Uhr auf die USA. Fakt ist: Deutschland steht nach den beiden Auftaktpleiten gegen Gastgeber Dänemark (2:3 n.P.) und gegen Norwegen (4:5 n.P.) unter Druck, muss für das Ziel Viertelfinale dringend punkten - eigentlich auch schon gegen die Star-Truppe der Vereinigten Staaten. wie schlägt sich der Olympia-Zweite gegen den die NHL-Stars? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Deutschland gegen Dänemark bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Zwei Spiele sind vorüber - nun geht es gegen die echten Top-Stars für das DEB-Team. Bei anderen Weltmeisterschaften kamen die Amerikaner meist mit der zweiten Garde. Im Gegensatz zu Olympia sind einige der besten Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga mit dabei. "Jetzt kommen sie mit einer sehr, sehr guten NHL-Truppe", berichtete Bundestrainer Marco Sturm.

Trainer Jeff Blashill bringt ein junges, aber NHL-erfahrenes Team an den Start. Angeführt wird das US-Team vom Superstürmer und dreimaligen Stanley-Cup-Gewinner Patrick Kane von den Chicago Blackhawks. Bei diesem Spiel kommt es auch zum ersten Treffen Kanes mit seinem künftigen deutschen Teamkollegen Dominik Kahun, der vom EHC Red Bull München nach Chicago wechseln wird.

Ganz generell zeigte sich Bundestrainer Sturm vom hochklassig besetzten Kader des US-Teams „überrascht“. Das letzte Aufeinandertreffen ging jedenfalls gut aus für Deutschland: Bei Deutschland-Cup 2017 in Augsburg besiegte die Sturm-Truppe die ersatzgeschwächten Amerikaner mit 5:1.

Wie schlägt sich die deutsche Auswahl (Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland) ohne 15 Olympia-Helden gegen die Superstars aus den USA? Kann Deutschland Zählbares aus der Partie mitnehmen (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan)? In unserem Ticker finden Sie es heraus.