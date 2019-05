News-Ticker der Eishockey-WM: Auf diese Teams könnte Deutschland im Viertelfinale treffen

Vom 10. bis 26. Mai 2019 findet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei statt. Die wichtigsten News finden Sie hier im News-Ticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist für das Viertelfinale der Eishockey-WM 2019 qualifiziert.

Im letzten Gruppenspiel am Dienstag trafen die Jungs Toni Söderholm auf Finnland (alles im Ticker)

Alle Informationen rund um die verbleibenden Partien der WM gibt es hier im News-Ticker.

Update vom 21. Mai 2019, 15.19 Uhr: Deutschland ist für das Viertelfinale qualifiziert. Doch gegen wen geht es am Donnerstag? Das ist nicht sicher. Denn es kommt noch auf viele Partien an. Am wichtigsten ist das Spiel zwischen Kanada und USA. Gewinnt Kanada, ist Deutschland Dritter. Rettet sich die USA in die Verlängerung oder gewinnt, ist Deutschland Vierter.

Als Vierter treffen die DEB-Jungs auf den Ersten der Gruppe B - höchstwahrscheinlich auf Russland. Als Dritter treffen die Deutschen auf den Zweiten der Gruppe B. Aktuell Tschechien. Aber Schweden ist auch noch im Rennen. Bei einem Sieg Schwedens gegen Russland und Tschechiens gegen die Schweiz, könnte noch eine Dreier-Konstellation zwischen Russland, Schweden und Tschechien für einen komplizierten Ausgang sorgen.

Auch die Schweizer - aktuell Vierter - könnten mit einem Sieg die Tschechen und Schweden verdrängen. Noch ist viel möglich an diesem letzten Spieltag.

Wer nicht rechnen will, der wartet bis die 20.15-Uhr-Partien um sind. Dann herrscht am Dienstagabend Klarheit.

Eishockey-WM: Söderholm kritisiert Draisaitl

Kosice - Es ist die beste Vorrunde, die das deutsche Team seit 89 Jahren gespielt hat. Mit vier Siegen aus vier Spielen haben sich die Jungs von Toni Söderholm für das Viertelfinale qualifiziert. Die Partien gegen Kanada und USA waren dahingegen eher ein kleiner Rückschlag. Mit 1:8 und 1:3 verloren die DEB-Jungs die jüngsten zwei Begegnungen.

Söderholm hat nun NHL-Star Leon Draisaitl kritisiert und von ihm mehr Abwehrarbeit bei der WM in der Slowakei gefordert. "Er versucht sehr viel auf dem Eis", sagte der Finne nach dem Training am Montagmorgen: "Er kann auf alle Fälle besser in der Defensive arbeiten. Ich glaube nicht, dass das ein Geheimnis ist."

Draisailt gilt als Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Der Superstar hat in der abgelaufenen NHL-Saison 50 Tore für die Edmonton Oilers erzielt und war damit zweitbester Torschütze in der besten Liga der Welt - in diese Liga will auch der finnische Superstar Kaapo Kakko. Söderholms Kritik ist sicherlich nicht so negativ gemeint, wie sie rüberkommt. Der Trainer würde bestimmt nur einen Teufel tun und seinen stärksten Spieler in schlechtes Licht zu rücken.

Die deutschen Spiele während der Eishockey-WM können Sie übrigens im Free-TV sehen.

