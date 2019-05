Eishockey-WM 2019: Deutschland - Kanada heute live im TV und Live-Stream

Eishockey-WM 2019: Im fünften Gruppenspiel tritt Deutschland gegen Kanada an. So sehen Sie das Match heute live im TV und im Live-Stream.

München - Vom 10. bis 26. Mai 2019 findet nach 2011 bereits zum zweiten Mal eine Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei statt. Die Spielorte sind zum einen die slowakische Hauptstadt Bratislava mit der Slovnaft Arena (Fassungsvermögen: 10.055 Zuschauer) und zum anderen die kleinere Stadt Kosice mit der Steel Arena (Fassungsvermögen: 8.378 Zuschauer).

Die deutsche Mannschaft unter Trainer Toni Söderholm wird ihre Spiele, genau wie Gastgeber Slowakei, in Kosice austragen. Dem DEB-Team werden wegen des starken Kerns um NHL-Duo Leon Draisaitl und Dominik Kahun Außenseiterchancen eingeräumt. Den Favoritenkreis bilden mal wieder Eishockeynationen wie Olympiasieger Russland, WM-Titelverteidiger Schweden, Kanada und die USA.

Hinsichtlich Olympia 2022 kommt der Eishockey-WM 2019 durchaus große Bedeutung zu: denn in diesem Jahr werden die ersten Olympia-Tickets vergeben. Wer also nach der WM in der Slowakei unter den ersten Acht der Weltrangliste steht, der ist direkt für Olympia 2022 qualifiziert. Deutschland liegt dank der Silbermedaille in Pyeongchang aktuell auf dem achten Platz - Norwegen, die Slowakei und Lettland befinden sich auf den Plätzen dahinter.

Eishockey-WM 2019: Deutschland-Spiele der Vorrunde live im Free-TV und im Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Eishockey-WM 2019: Die weiteren Gruppenspiele live im Free-TV und im Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Datum Uhrzeit Begegnung Free-TV Sender Live-Stream 10. Mai 2019 16.15 Uhr Finnland - Kanada Ja Sport1 Sport1/DAZN 10. Mai 2019 20.15 Uhr USA - Slowakei Ja Sport1 Sport1/DAZN 11. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - Frankreich Ja Sport1 Sport1/DAZN 12. Mai 2019 20.15 Uhr Lettland - Schweiz Ja Sport1 Sport1/DAZN 13. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Finnland Ja Sport1 Sport1/DAZN 13. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Kanada Ja Sport1 Sport1/DAZN 14. Mai 2019 16.15 Uhr Großbritannien - Dänemark Ja Sport1 Sport1/DAZN 15. Mai 2019 16.15 Uhr Schweiz - Norwegen Ja Sport1 Sport1/DAZN 16. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Frankreich Ja Sport1 Sport1/DAZN 17. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Slowakei Ja Sport1 Sport1/DAZN 17. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Großbritannien Ja Sport1 Sport1/DAZN 18. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - USA Ja Sport1 Sport1/DAZN 18. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Schweiz Ja Sport1 Sport1/DAZN 19. Mai 2019 20.15 Uhr Frankreich - Finnland Ja Sport1 Sport1/DAZN 20. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - Dänemark Ja Sport1 Sport1/DAZN 21. Mai 2019 16.15 Uhr Slowakei - Dänemark, Norwegen - Lettland Ja Sport1 (Konferenz) Sport1/DAZN 21. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - USA, Schweden - Russland Ja Sport1 (Konferenz) Sport1/DAZN

Eishockey-WM 2019: Das komplette Viertelfinale live im Free-TV und Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Datum Uhrzeit Begegnung Free-TV Sender Live-Stream 23. Mai 2019 16.15 Uhr Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B Ja Sport1 Sport1/DAZN 23. Mai 2019 16.15 Uhr Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A Ja Sport1 Sport1/DAZN 23. Mai 2019 20.15 Uhr Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A Ja Sport1 Sport1/DAZN 23. Mai 2019 20.15 Uhr Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B Ja Sport1 Sport1/DAZN

Eishockey-WM 2019: Das Halbfinale live im Free-TV und Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Datum Uhrzeit Begegnung Free-TV Sender Live-Stream 25. Mai 2019 15.15 Uhr Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 Ja Sport1 Sport1/DAZN 25. Mai 2019 19.15 Uhr Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 Ja Sport1 Sport1/DAZN

Eishockey-WM 2019: Das Spiel um Platz drei live im Free-TV und Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Datum Uhrzeit Begegnung Free-TV Sender Live-Stream 26. Mai 2019 16.15 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 Ja Sport1 Sport1/DAZN

Eishockey-WM 2019: Das Finale live im Free-TV und Live-Stream bei Sport1 und DAZN

Datum Uhrzeit Begegnung Free-TV Sender Live-Stream 26. Mai 2019 20.15 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 Ja Sport1 Sport1/DAZN

Eishockey-WM 2019: Die Deutschland-Spiele im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream bei Sport1

Der Sportsender Sport1 überträgt bis zu 35 Spiele der Eishockey-WM 2019 live und in voller Länge im Free-TV. Darunter fallen alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Duelle der Gruppenphase, alle Viertel- und Halbfinalspiele und auch das Finale (siehe oben).

Sascha Bandermann ist während der WM als Sport1-Moderator im Einsatz und wird von Experte Rick Goldmann unterstützt - Basti Schwele, Peter Kohl und Günter Zapf sind als Kommentatoren eingeplant.

Der kostenlose Live-Stream von Sport1 kann im Browser oder über die App auf Tablet und Smartphone genutzt werden.

Apps: Sport1 im iTunes-Store (für iOS), Sport1 im Google Play Store (für Android).

Hinweis: Live-Streams verbrauchen eine sehr hohe Datenmenge. Nutzen Sie daher beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung, andernfalls könnte das Daten-Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein. Sie surfen dann für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit im Internet. Im schlimmsten Fall könnten sogar zusätzliche Kosten entstehen.

Eishockey-WM 2019: Alle Spiele auch im Live-Stream bei DAZN

kus