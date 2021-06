Eishockey-WM: Wiedersehen gegen Finnland - zieht das selbstbewusste DEB-Team ins Finale ein?

Halbfinale im Live-Ticker

+ © ActionPictures/imago-images Das DEB-Team zog nach einem spannenden Fight ins WM-Finale ein © ActionPictures/imago-images

Das DEB-Team steht im Halbfinale der Eishockey-WM gegen Finnland vor einer harten Prüfung. Wir verfolgen die Partie im Live-Ticker.

Deutschland - Finnland -:- (-:-, -:-, -:-), Samstag, 17.15 Uhr

Tore:

Riga - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Eishockey-WM in Lettland* auf Finnland. Das Gruppenspiel gegen die Finnen am vergangenen Samstag ging knapp mit 1:2 verloren, doch aus der Niederlage könnte die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm wichtige Schlüsse ziehen. Mit dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Schweiz im Rücken soll nun der Einzug ins Endspiel gelingen.

Eishockey-WM: Halbfinale zwischen Deutschland gegen Finnland - „Weg ist noch nicht zu Ende“

Für den Finnen Söderholm wird es wieder ein besonderes Spiel, diesmal will er seinen Landsleuten die Party jedoch vermiesen. Doch dies könnte sich als enorm schwere Aufgabe herausstellen, vor zwei Jahren holte sich Finnland noch den Weltmeistertitel. Den favorisierten Skandinaviern wollen die Nationalspieler mit Selbstbewusstsein entgegnen, auch wenn die letzte deutsche WM-Medaille aus dem Jahr 1953 datiert.

„In unserer Kabine war es nie eine Frage, dass wir eine gute Chance haben“, meint Verteidiger Mo Seider, das DEB-Team müsse sich „nicht verstecken“ und könne in den nächsten Jahren um Medaillen spielen. Auch DEB-Sportdirektor Christian Künast sieht der Partie mit Optimismus entgegen: „Unser Weg ist noch nicht zu Ende, wir freuen uns auf das Halbfinale und schauen, was am Ende dabei rauskommt“.

Eishockey-WM: Deutschland will gegen Finnland ins Finale - „Haben eine ziemlich gute Chance“

„Wir wissen, wie gut wir sind. Es ist egal, gegen wen wir spielen. Ich denke, wir haben eine ziemlich gute Chance“, schätzt der NHL-Stürmer und ehemalige Münchner Dominik Kahun die Erfolgsaussichten ein. „Was unser Team so gut macht, ist der Glaube an uns selbst und der Teamspirit“, fügt der Center der Edmonton Oilers hinzu.

Marcel Noebels, der gegen die Schweiz den entscheidenden Penalty verwandelte, vertraut ebenso auf den Mannschaftsgeist. „Wir haben etwas ganz Großes geleistet. Es macht unheimlich Spaß und es macht mich stolz, das Trikot zu tragen“, so der Profi des deutschen Meisters Eisbären Berlin.

Im zweiten Halbfinale, das bereits vier Stunden vor der Partie der deutschen Mannschaft startet, stehen sich die USA und Kanada im Prestigeduell gegenüber. Sollte Deutschland an den Finnen scheitern, so würde am Sonntagnachmittag bereits das Spiel um Platz drei anstehen. (ajr)