Deutschland gegen Dänemark: Eishockey-WM heute im Live-Ticker – DEB-Team mit dem Rücken zur Wand

Von: Stefan Schmid

Das DEB-Team um Moritz Müller will gegen Dänemark bei der Eishockey-WM erstmals gewinnen. © IMAGO/Kalle Parkkinen

Deutschland steht am vierten Spieltag der Eishockey-WM gegen beinahe punktverlustfreie Dänen unter Druck. Der Live-Ticker zum Spiel.

Tampere - Nach drei Spieltagen konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft noch keine Punkte bei der Eishockey-WM sammeln. Dementsprechend groß ist der Druck vor der Begegnung gegen Dänemark, in der, will man die Chance auf das Viertelfinale erhalten, zwingend ein Sieg notwendig ist. Hoffnung macht der couragierte Auftritt bei der 2:3-Niederlage gegen die USA (0:0, 2:1, 0:2) am dritten Spieltag, an dem das Team von Bundestrainer Harold Kreis zwischenzeitlich sogar in Führung lag.

Eishockey WM 2023 Orte: Arena Riga (Lettland) und Nokia Arena (Tampere, Finnland) Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Eishockey-WM heute live: Deutschland ohne Draisaitl und mit mächtig Druck gegen Dänemark

Die Luft für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrundengruppe A wird langsam dünn. Zwar ist trotz der drei Niederlagen zu Beginn des Turniers noch alles drin, allerdings müssen für den Viertelfinal-Einzug die verbliebenen vier Spiele allesamt gewonnen werden. Die Serie an Endspielen beginnt mit dem Match gegen Dänemark – der Bully erfolgt um 19.20 Uhr in der Nokia Arena in Tampere. Fans können das Spiel hier live im TV und Stream verfolgen.

Eine neue Dynamik erfährt die Eishockey-WM im Moment dadurch, dass in der NHL die Viertelfinals der Stanley-Cup-Playoffs abgeschlossen wurden. Damit können mit ihrem Team ausgeschiedene Top-Spieler zur Nationalmannschaft stoßen – auch das DEB-Team machte sich Hoffnung auf hochkarätige Verstärkung, wurde aber enttäuscht. Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl erteilte dem DEB eine Absage.

Leon Draisaitl, mit den Edmonton Oilers aus den Stanley-Cup-Playoffs geflogen, wir das DEB-Team bei der WM nicht unterstützen. © IMAGO/Timothy T. Ludwig

Eishockey-WM im Live-Ticker: DEB-Gegner Dänemark mit Top-Start

Im Gegensatz zum deutschen Team startete der heutige Gegner Dänemark mit beinahe maximaler Punkteausbeute in die Eishockey-WM. Gegen Ungarn (3:1), Frankreich (4:3 nach OT) und Österreich (6:2) sammelten die Skandinavier acht Punkte und rangierten damit vor Beginn des vierten Spieltages auf dem zweiten Platz der Vorrundengruppe A.

Allerdings spiegeln die bisherigen Ergebnisse nicht eins zu eins das Leistungsniveau der Dänen im Vergleich mit der deutschen Mannschaft wider. Während das DEB-Team es bislang, mit Schweden, Finnland und den USA, mit den großen drei der Gruppe zu tun bekam, spielte Dänemark gegen die eher als schwächer eingeschätzten Teams. Somit ist in Spiel Vier alles drin für die Mannen von Coach Harold Kreis. (sch)