Deutschland gegen USA: Eishockey-WM heute live im TV und Stream

Von: Niklas Kirk

Teilen

Am 3. Spieltag der Eishockey-WM trifft Deutschland auf die USA. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Tampere – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft musste sich auch im zweiten Gruppenspiel bei der Eishockey-WM knapp geschlagen geben. Gegen Weltmeisterschaft Finnland war das Team von Harold Kreis abermals nah am Punktgewinn, unterlag nach ansprechender Leistung jedoch 3:4.

Deutschland gegen die USA: Gelingt dem DEB-Team der erste Gruppensieg?

„Die Mannschaft hat gut und aufopfernd gespielt. Wir haben zweimal das Gestänge getroffen. Das ist schade, aber wir sind auf Kurs, was den Einsatz und auch das Spielerische angeht“, fasste Bundestrainer Kreis nach dem Spiel zusammen und blickt positiv auf die weiteren Partien der Vorrunde. Die Finnen, die ihr Auftaktspiel gegen die USA verloren hatten, dominierten den Beginn des ersten Drittels und gingen durch Joel Armias in Führung, bevor Marcel Noebels kurz vor Ende des ersten Durchgangs ausglich. Im zweiten Drittel ging das DEB-Team gar durch Kai Wissmann zwischenzeitlich in Führung, bevor sich ein offener Schlagabtausch einstellte, den die Finnen mit dem 3:4 aus deutscher Sicht sieben Minuten vor Spielende für sich entschieden. Somit steht die zweite knappe Niederlage im zweiten Spiel gegen eine Top-Mannschaft.

DEB-Spieler Nico Sturm will den finnischen Keeper Jussi Olkinuora überlisten. © imago/Antti Aimo-Koivisto

Mit Blick auf die kommenden Spiele, inklusive des Duells gegen die USA, gibt sich Torschütze Wissmann gegenüber Mangenta Sport jedoch voller Tatendrang: „Wir haben gegen zwei Mannschaften, die den Anspruch haben, Weltmeister zu werden, auf Augenhöhe gespielt und hätten mit etwas Glück auch zweimal gewinnen können. Das müssen wir jetzt mitnehmen“.

Die DEB-Auswahl trifft am 3. Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft auf die USA. Das Spiel findet am Montag, dem 15.05.2023, um 15.20 Uhr im finnischen Tampere statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen die USA: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen die USA am Montag, 15. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 15.20 Uhr.

Deutschland gegen die USA: WM-Partie im Live-Stream von MagentaSport

MagentaSport zeigt das Duell Deutschland gegen die USA am Montag, 15. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr.

startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen die USA: Gruppenspiel der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom dritten Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA am Montagnachmittag im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!