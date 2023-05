Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweiz im Live-Ticker – DEB-Team im Viertelfinale nur Außenseiter

Von: Antonio José Riether

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht nach vier Siegen in Serie im WM-Viertelfinale. © Emmi Korhonen/imago

Nach dem Viertelfinal-Einzug geht es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Der Live-Ticker zur Partie am Donnerstag.

Eishockey-WM, Viertelfinale: Schweiz - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-) , Do. 15.20 Uhr (MESZ)

, Do. 15.20 Uhr (MESZ) Durch den Sieg gegen Frankreich steht das DEB-Team im Viertelfinale : Nun geht es gegen die Schweiz

: Nun geht es gegen die Schweiz Die Eidgenossen sind der klare Favorit: Sechs der sieben Gruppenspiele konnte die Schweiz gewinnen

Erreicht die Mannschaft von Harold Kreis auch das Halbfinale? Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Riga – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft legte in der Gruppenphase der laufenden Weltmeisterschaft eine wahrliche Aufholjagd hin. Nach drei knappen Niederlagen zum Turnierauftakt – Deutschland unterlag Schweden, Finnland und den USA – startete das Team von Bundestrainer Harold Kreis eine starke Serie. Nach vier Siegen in Folge gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich rutschten die DEB-Akteure auf Tabellenplatz vier und damit in den Kreis der Viertelfinalisten.

Eishockey-WM: Deutschland gegen die Schweiz heute live – Eidgenossen dominierten Gruppe B

Jetzt wartet mit der Schweiz ein Gegner, der in der Vorrunde sein großes Potenzial andeutete und auch aufs Eis brachte. Denn bis auf die Niederlage gegen Lettland in der Overtime am letzten Spieltag fuhren die Eidgenossen ausschließlich Siege ein. Neben knappen Erfolgen, etwa dem 3:2 über Kanada, zeigten sich die Schweizer auch in Torlaune, fegten etwa die Slowenen mit 7:0 aus der Arena in Riga.

Daraus ergibt sich die Tabellenführung der Schweizer, die folglich auf Deutschland als Vierter der Gruppe B treffen. Wer der nächste Gegner im Halbfinale wäre, steht noch nicht fest, da die Teams nach dem Viertelfinale neu gesetzt werden. Im Falle eines Siegs würde die DEB-Mannschaft aber ohnehin auf ein Topteam treffen, neben der Partie zwischen Deutschland und der Schweiz stehen am Donnerstag noch folgende Viertelfinalspiele auf dem Programm:

Eishockey-WM: Viertelfinale Schweiz - Deutschland 25. Mai 2023, 15:20 Uhr MESZ in Riga USA - Tschechien 25. Mai 2023, 15:20 Uhr MESZ in Tampere Kanada - Finnland 25. Mai 2023, 19:20 Uhr MESZ in Tampere Schweden - Lettland 25. Mai 2023, 19:20 Uhr MESZ in Riga

Eishockey-WM: Deutschland muss für Partie gegen die Schweiz nach Lettland reisen

In der lettischen Hauptstadt Riga fanden bereits alle Partien der Gruppe B statt, auch die Viertelfinalpartie zwischen Deutschland und der Schweiz wird hier am Donnerstag ausgetragen. Somit muss die deutsche Mannschaft, die ihre bisherigen Spiele allesamt in Finnland ausgetragen hat, nach Lettland reisen. Nach den vier Siegen in Serie sollte die Reise jedoch die kleinste Hürde sein. (ajr)