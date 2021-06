Eisschnelllauf: WM 2024 wird in Inzell ausgetragen

Weltverband hat entschieden

+ © Max Aicher Arena Die Max Aicher Arena in Inzell wird 2024 der Austragungsort der Eisschnelllauf-WM. © Max Aicher Arena

In der Max Aicher Arena in Inzell wird es im Jahre 2024 weltmeisterlich: Der Eisschnelllauf-Weltverband ISU hat die Titelkämpfe in den Chiemgau vergeben.

Inzell - Deutschlands Eisschnelllauf-Hochburg Inzell wird vom 8. bis 10. März 2024 die Allround- und Sprint-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer austragen.

Die Entscheidung traf der Weltverband ISU auf seiner virtuellen Sitzung am Hauptsitz in Lausanne. Bereits zum zwölften Mal werden damit Welttitelkämpfe im oberbayerischen Luftkurort stattfinden. Zuletzt wurde vor zwei Jahren in der Max-Aicher-Arena um WM-Medaillen gelaufen.

„Das ist eine großartige Nachricht für Inzell“

„Das ist eine großartige Nachricht für unseren Verband und den Eisschnelllauf-Stützpunkt Inzell. Wir haben sehr für diese Weltmeisterschaften gekämpft und freuen uns nun, dafür belohnt worden zu sein“, sagte Nadine Seidenglanz, die Generalbevollmächtigte des DESG-Präsidenten Matthias Große für fachsportliche Aufgaben.

Große hatte bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr versprochen, dass der Eisschnelllauf-Standort Inzell von der DESG weiter zu einem internationalen Wettkamport ausgebaut werden soll.

Quelle: desg.de