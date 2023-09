Schock bei Basketball-WM: Spieler verliert Niere nach Foul

Von: Sascha Mehr

Bei der Basketball-WM kommt es zu einer schlimmen Verletzung. Nach einem Ellbogenschlag verliert ein Spieler eine Niere.

Manila – Die Basketball-WM 2023 geht in die heiße Phase. Die Zwischenrunde ist absolviert und das Viertelfinale steht an. Mit Frankreich, Australien und Spanien sind bereits mehrere Medaillenanwärter gescheitert, andere Top-Nationen wie die USA, Kanada, Serbien und Deutschland befinden sich noch im Turnier. Bei der Weltmeisterschaft geht es zudem nicht nur um Medaillen und den Titel, sondern auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Borisa Simanic Geboren: 20. März 1998 (Alter 25 Jahre), Opština Ljubovija Nationalität: Serbien Sportart: Basketball

Basketball-WM: Simanic schwer verletzt

Im Viertelfinale kommt es zu den Duellen zwischen Litauen und Serbien, Italien und den USA, Deutschland und Lettland und Slowenien und Kanada. Die Serben, die ein starkes Turnier spielen, müssen aber die restliche Weltmeisterschaft auf einen wichtigen Spieler verzichten. Borisa Simanic kann verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen.

Im Gruppenspiel gegen den Südsudan bekam Simanic einen Ellbogenschlag ab. Die Szene sah trotz des Schmerzschreis nicht dramatisch aus, doch dem serbischen Spieler ging es immer schlechter. Der serbische Coach Svetislav Pesic gab nach der Partie gegen den Südsudan, die mit 113:85 gewonnen wurde, an, dass Simanic nach dem Ellbogenschlag stark geblutet habe. Es gab deshalb Schwierigkeiten, genug neues Blut aufzutreiben. Der serbische Verband teilte etwas später mit, dass die beschädigte Niere wieder funktionstüchtig sei.

Borisa Simanic (r.) hat bei der Basketball-WM eine Niere verloren. © IMAGO

Wie die serbische Zeitung Telegraf berichtet, gab es beim Power Forward von Basket Saragossa aber plötzlich eine Not-Operation. Nach einem ersten Eingriff musste ihm kurze Zeit später eine Niere entfernt werden. Der Verband bestätigt die dramatische Entwicklung des Gesundheitszustandes von Simanic mittlerweile.

Basketball-WM: Täter entschuldigt sich nach der Partie

Nuni Omat, der dem 25-Jährigen den Ellbogenschlag verpasste, entschuldigte sich direkt im Anschluss an die Partie: „Es tut mir sehr leid. Ich wollte kein Dirty Play machen. Ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst. Ich werde dich in meine Gebete einspannen. Ich bin kein schmutziger Spieler und entschuldige mich von ganzem Herzen bei allen Fans und vor allem dem Spieler selbst.“

Nach der schlimmen Verletzung von Borisa Simanic ist völlig offen, wie es mit dessen Karriere weitergeht. Zunächst einmal gilt es für den Power Forward aber nur darum, wieder völlig gesund zu werden. (smr)