Erfolg beim Debüt: Fernando Alonso gewinnt 24 Stunden von Le Mans

Le Mans - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat gleich bei seinem Debüt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Der Spanier setzte sich am Sonntag mit seinen Teamkollegen Sebastién Buemi aus der Schweiz und Kazuki Nakajima aus Japan im Werks-Toyota durch. Alonso ist der erste Neuling in der Le-Mans-Geschichte, der mit einem Team sowohl die Pole eroberte als auch das Rennen selbst für sich entschied. Zweite der 86. Auflage des Klassikers wurden in einem weiteren Werks-Toyota der Japaner Kamui Kobayashi, der Argentinier José María López und der Brite Mike Conway.

Erster Sieg im 20. Anlauf für Toyota

Für Toyota war es beim 20. Anlauf der erste Sieg bei dem Klassiker. Die Japaner waren diesmal der einzige Hersteller bei dem Rennen und fuhren nur gegen Privatteams. Bester Deutscher war der dreimalige Le-Mans-Sieger Andre Lotterer aus Duisburg, der mit seinem Privatteam im Prototypen Rebellion R13 Vierter wurde. In der Anfangsphase waren Lotterer, der Schweizer Jani Neel und der Brasilianer Bruno Senna noch auf dem 60. und letzten Platz zurückgefallen.

