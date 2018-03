„Fällt mir sehr schwer“: Kombinierer Kircheisen beendet Karriere

Weltmeister hört auf

Björn Kircheisen bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi.

Kombinations-Weltmeister Björn Kircheisen beendet mit dem Saisonabschluss seine Karriere. Dies gab der 34-Jährige am Sonntag am Rande des Weltcups in Klingenthal bekannt.