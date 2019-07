FC Bayern Basketball gelingt Transfer-Coup: NBA-Profi wechselt nach München

Greg Monroe (M.), zuletzt in der NBA bei den Philadelphia 76ers, wechselt zum FC Bayern Basketball.

Den Basketballern des FC Bayern München ist ein Tranfer-Coup gelungen. Der amtierende deutsche Meister verpflichtet einen Center, der in der letzten Saison noch in der NBA spielte.

München - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München freut sich über einen Transfercoup: Der US-amerikanische Center Greg Monroe kommt mit der Empfehlung von 632 NBA-Einsätzen an die Isar, zuletzt spielte der 2,11-Meter-Mann für die Philadelphia 76ers. Im Schnitt holte der 29-jährige Linkshänder 13,2 Punkte und 8,3 Rebounds pro Partie in der stärksten Liga der Welt. Er bindet sich zunächst für ein Jahr an die Münchner.

FC Bayern Basketball holt Greg Monroe: „Enormes Talent und NBA-Erfahrung“

„Nicht nur sein Basketball-IQ ist außergewöhnlich, auch seine Persönlichkeit wird bestens zu unserem Verein passen“, sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi: „Sein enormes Talent und seine NBA-Erfahrung werden unser Team, unseren Klub und unsere Basketball-Community in München voranbringen.“

Schon am Mittwoch hatten die Bayern in Flügelspieler Josh Huestis einen Mann mit NBA-Erfahrung verpflichtet, um auch international vorne mitzumischen. Derrick Williams hatte die Münchner in Richtung Fenerbahce Istanbul verlassen.

Video: Bayerns Basketballer feiern Titel am Nockherberg

SID/dpa