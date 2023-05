Fußballmeister: So wurde in Kassels Kneipen die spannende Entscheidung verfolgt

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Pure Energie: Julian Stellmacher aus Kassel war einer der wenigen Bayern-Fans, die den letzten Spieltag und die Entscheidung der Meisterschaft im Irish Pub verfolgten. © Andreas Fischer

Mehr Emotion, mehr Auf und Ab ging kaum: Wir haben die verrückten Bundesligaspiele um die Meisterschaft in den Kneipen auf der Friedrich-Ebert-Straße verfolgt. Hier die Eindrücke.

Kassel – Ole Emmermann ist wohl der Einzige im Bayern-Trikot, der an diesem Samstagnachmittag betrübt nach Hause gehen wird. Der junge Mann aus Kassel steht im Eingang von Joe‘s Garage an der Friedrich-Ebert-Straße. Drinnen drängen sich die Fußballfans vor der Großbildleinwand und verfolgen den letzten Spieltag der Bundesliga. Neben Emmermann lehnt sein Kumpel Josias Schwarze im schwarz-gelben Borussen-Dress.

Auf dem Bildschirm ist Halbzeit und bei den aktuellen Spielständen wäre der FC Bayern einmal mehr Deutscher Meister. Die beiden Freunde haben Zeit zu sprechen. Auf das Bayern-Trikot und den sich abzeichnenden Triumph der Mannschaft angesprochen, muss Emmermann schmunzeln. „Wir sind eigentlich beide BVB-Fans. Aber ich habe eine Wette verloren und muss das Bayern-Trikot tragen“, erzählt der Kasseler. Wer sich in der Kneipe umschaut, erkennt, dass sich kaum ein Bayern-Fan zwischen die Borussia-Anhänger gemischt hat. Entsprechend verhalten ist die Stimmung.

Zwei befreundete BVB-Fans in Joe´s Garage: Josias Schwarze (links) und Ole Emmermann, der wegen einer verlorenen Wette im Bayern-Trikot kam. © Andreas Fischer

Dies gilt auch für Lutz und Beate Erbeck aus Kassel. Das Paar mit BVB-Schal hat die Kneipe zur Halbzeit sogar bereits verlassen. „Wir haben die Hoffnung aufgegeben“, sagt Beate Erbeck. Die gebürtige Dortmunderin glaubt weder, dass ihr Verein noch drei Tore schießt, um gegen Mainz wieder in Führung zu gehen, noch das Köln der Ausgleich gegen die Bayern gelingt. Die frühe Führung der Bayern und der verschossene Elfmeter des BVB hätten bei der Mannschaft an der Moral gekratzt. „Die haben es nicht verdient“, findet sie. Wehmütig denkt sie an 2012, als sie mit ihrem Mann auf dem Dortmunder Borsigplatz die letzte Meisterschaft ihres Vereins feierte. „Eigentlich wollten wir morgen wieder hin“, erzählt Lutz Erbeck. Er glaubt, dass der BVB dem Druck nicht gewachsen ist.

So wurde in Kasseler Kneipen um die Meisterschaft gefiebert Fotostrecke ansehen

Das Paar kommt schließlich vor dem Irish Pub an. Drinnen klammert sich eine Überzahl in Schwarz-Gelb hoffnungsvoll an die Biergläser. Viele sind mit ihren Kindern in die Kneipe gekommen. Unter den gut 400 Fußballanhängern findet sich nur eine Handvoll in Rot.

In der 69. Spielminute weicht die Enttäuschung aus den Gesichtern. Dem BVB gelingt der Anschlusstreffer. Anspannung löst sich in Gebrüll. Vier Minuten später Gelächter. Zwei außer Kontrolle geratene Rasensprenger machen die Bayern-Stars nass. Das sehen im Irish Pub viele gerne. Doch die Zeit läuft gegen Dortmund.

Wollten eigentlich am Sonntag zur Meisterfeier nach Dortmund fahren: Lutz und Beate Erbeck aus Kassel vor dem Irish Pub. © Andreas Fischer

Das ändert sich in Minute 81, als Köln einen Elfmeter gegen Bayern versenkt. Nun ist der BVB wieder auf Meisterkurs und auch die Erbecks hoffen nun wieder auf ein Wiedersehen auf dem Borsigplatz. Die Stadionhymne „Heja BVB“ schallt durch den Irish Pub. Männergruppen ballen ihre Fäuste. Die wenigen Bayern-Fans versinken in der allgemeinen Euphorie.

Acht Minuten später, kurz vor Abpfiff, kippt die Stimmung abermals. Die 400 im Saal sehen, wie Jamal Musiala den Ball ins lange Eck schlenzt. Bayern trennt vom Meistertitel nur noch die Nachspielzeit. Der Ausgleich in der 96. Minute für den BVB ist nur noch Kosmetik.

Als der Abpfiff ertönt, sieht man viele lange Gesichter und ein gutes Dutzend, das heftig jubelt. Am lautesten ist Julian Stellmacher im Bayern-Trikot. Er springt auf den Stuhl, umringt von Fans im BVB-Look, und lässt seinen Emotionen freien Lauf.

Alles bleibt friedlich an diesem Nachmittag auf der Friedrich-Ebert-Straße und in der ganzen Stadt, wie die Polizei mitteilt. Der einzige Autocorso, der ins Auge fällt, gehörte zu einer türkischen Hochzeit. (Bastian Ludwig)