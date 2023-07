Zwei Torwart-Riesen auf der Wunschliste des FC Bayern

Gespräche mit WM-Helden

Die Fragezeichen hinter der Torwart-Position beim FC Bayern werden nicht kleiner. Mit einem von zwei Kandidaten sind nun wohl Gespräche geführt worden.

München/Sevilla - Beim FC Bayern könnte es in diesen Transfersommer viel Bewegung auf der Torhüterposition geben. Auch wenn Manuel Neuer aller Voraussicht zum Auftakt noch nicht einsatzbereit sein wird, wollen sich Yann Sommer und Alexander Nübel nicht mit der danach drohenden Reservistenrolle zufriedengeben. Dementsprechend bemüht sind die FCB-Verantwortlichen, auf der Position für einen Neuzugang zu sorgen. Ins Blickfeld gerückt sind nun zwei ausgemachte Torwart-Riesen, wobei es mit Yassine „Bono“ Bounou vom FC Sevilla schon ein erstes Treffen gegeben haben soll.

Yassine „Bono“ Bounou Geboren: 5. April 1991 (32 Jahre) in Montreal, Kanada Marktwert: 12 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) Stationen: Wydad FC, Atletico Madrid B, Real Saragossa, FC Girona, FC Sevilla

Sommer und Nübel wollen FC Bayern verlassen

Die Rückkehr von Manuel Neuer in den Kasten des FC Bayern wird nicht so früh erfolgen wie gehofft und so ist noch unklar, wer im Supercup gegen RB Leipzig (12. August) und zum Bundesliga-Auftakt am 18. August gegen Bremen das FCB-Tor hüten wird. Yann Sommer, im Winter als Neuer-Ersatz geholt, und Leihrückkehrer Alexander Nübel scheinen es dem Vernehmen nach wohl nicht zu sein.

Beide Torhüter wollen sich nach der wahrscheinlichen Rückkehr von Neuer als Nummer Eins nicht mit einer Reservistenrolle zufriedengeben. Bei Nübel steht sei längerem eine Leihe zum VfB Stuttgart im Raum und Yann Sommer soll sich auf Inter Mailand als neuen Arbeitgeber festgelegt haben. Beiden würden die Münchner wohl keine Steine in den Weg legen, vorausgesetzt, die Modalitäten stimmen und ein entsprechender Ersatz kann verpflichtet werden.

WM-Held und Polen-Riese auf Bayern-Einkaufsliste

Dass man beim FC Bayern keineswegs blauäugig in die aktuelle Situation geschlittert ist, zeigt, dass sich schon seit längerem mit verschiedenen Kandidaten beschäftigt wurde. Anfang Juli geriet mit Giorgi Mamardashvili ein 22-jähriger Georgier in den Fokus, an dem das Interesse mittlerweile jedoch abgekühlt zu sein scheint.

Ganz heiß hingegen sind die Spuren, die nach Kopenhagen und Sevilla führen. Während der marokkanische WM-Held Bono vom FC Sevilla schon während der Winterpause ein Thema an der Säbener Straße war, tauchte der Name Kamil Grabara bislang kaum auf. Wie die Bild nun berichtet, scoutet der deutsche Rekordmeister den 24-jährigen Schlussmann vom FC Kopenhagen. Der 1,95 Meter große Pole könnte dann richtig interessant werden, wenn der Transfer von Bono nicht zustande kommen sollte. Mit dessen Management soll es laut Sport1-Informationen schon zu ersten Gesprächen kommen sein.

+ Bono vom FC Sevilla und Kamil Grabara vom FC Kopenhagen haben das Interesse des FC Bayern geweckt. © IMAGO / Independent Photo Agency und IMAGO / ZUMA Wire

FC Bayern mit klaren Anforderungsprofil

Eines wird klar, wenn man die gehandelten Torhüter genauer unter die Lupe nimmt: Die Bayern setzen auf Größe. Sowohl Mamardashvili (1,97 Meter) als auch Grabara (1,95) und Bono (1,92 Meter) haben ein für einen Torhüter angemessenes Gardemaß. Ob die Unkenrufe aufgrund Sommers relativ geringer Körpergröße von 1,83 Meter aus der vergangenen Rückrunde ihre Spuren bei den Verantwortlichen hinterlassen haben oder reiner Zufall dahinter steckt, lässt sich nicht beantworten.

Auf der Contra-Seite der gehandelten internationalen Torhüter ist aufzuführen, dass sie nicht des Deutschen mächtig sind. Ein Fakt, der bei der Torwartposition nicht zu vernachlässigen ist, muss von dort doch die gesamte Abwehrarbeit koordiniert werden. Vielleicht haben die Bayern deshalb mit Oliver Baumann auch einen deutschen Schlussmann im Visier – der ist übrigens „nur“ 1,87 Meter groß. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Independent Photo Agency und IMAGO / ZUMA Wire