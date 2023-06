FC Ederbergland scheitert in Dietkirchen, trotzdem: „Chapeau an die FCE-Jungs“

Von: Wilfried Hartmann

Packende Zweikämpfe prägten die Relegationspartie in Dietkirchen, wie hier zwischen Felix Nolte (rechts) gegen Moses Nickmann. © WILFRIED HARTMANN

In der FUSSBALL-RELEGATION zur Hessenliga verpasst Ederbergland den Aufstieg nach dem 2:2- Unentschieden in Dietkirchen

Dietkirchen – Mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden beim TuS Dietkirchen hat der FC Ederbergland nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel die Qualifikationsgruppe A in der Relegation zur Hessenliga fortgesetzt. Doch den Sprung in Hessens höchste Liga hat der FCE damit verpasst. Denn das 2:2 auf dem trockenen Rasenplatz reichte nicht, da das Hinspiel knapp verloren wurde.

„Das ist total bitter und schade. Wir haben ganz, ganz viel umgesetzt von dem, was wir uns hier vorgenommen hatten“, sagte Fabian Glaßl. „Es hat bei dem ein oder anderen Konter ein bisschen die Kaltschäuzigkeit gefehlt. Dass es ein schwerer Gang werden würde, dass wussten wir im Vorhinein. Ein Tick mehr Glück bei Situationen vor dem Tor, dann wären wir vielleicht in Führung gegangen, gewinnen mit zwei Toren Unterschied und fahren zum Finale“ führte der FCE-Coach aus. „So tut es mir unheimlich leid für die Mannschaft. Die Jungs haben eine super Saison und eine super Relegation gespielt, von daher Chapeau“, sagte Glaßl.

Frühe Gästeführung

Auf dem Sportgelände auf dem Reckenforst begannen die Gäste furios: Schon in der zweiten Minute wurde durch eine vermeintliche Abseitsstellung ein Treffer der Ederbergländer verhindert. Weitere zwei Minuten später konnte Felix Nolte im Strafraum nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Janis Wolf sicher zur Gästeführung (5.).

Reaktion der Gastgeber: Sie erhöhten das Tempo und gingen verstärkt in die Offensive. Der FCE versuchte, dagegen zu halten, und erkämpfte sich einige Ballbesitze.

Dietkirchen war nun phasenweise überlegen; die bis dato beste Möglichkeit hatte Maximilian Zuckrigl (26.), der aber mit seinem Kopfball an FCE-Keeper Nils Schneider scheiterte. Zwei Minuten später lag Referee Rolbetzki total daneben, als er eine Foulsituation zwischen Keeper Raphael Laux und Moritz Graw falsch bewertete, was sich als spielentscheidend herausstellte. In der 33. Minute das 2:0 für die Gäste: Valon Ademi leistete die herausragende Vorarbeit und Maxim Zich musste aus sechs Metern nur noch einschieben.

Bis zur Pause verzeichnete der FCE noch eine Doppelchance durch Maxim Zich und Moritz Graw; und auf der Gegenseite zielte Robin Dankof am FCE-Tor vorbei (38.).

Die zweite Halbzeit war gekennzeichnet durch druckvolles Spiel der Gastgeber. Bereits in der 57. Minute vergab Zuckrigl eine Großchance, als er knapp am FCE-Tor vorbeischoss. Drei Minuten später parierte Schneider erneut gegen den Mittelstürmer.

Wolff vergibt Foulelfmeter

In der 65. Minute gab es erneut einen Elfmeterpfiff für Ederbergland, als Moses Nickmann den Ederbergländer Zich von den Beinen holte. Das hätte die Vorentscheidung zugunsten des FCE sein können. Und wieder trat Wolff an, der jedoch diesmal vergab, weil der Torwart der Gastgeber parieren konnte.

Das nun komplett offene Spiel stand auf des Messers Schneide, ehe Zuckrigl (72.) den Ball aus dem Gewühl heraus mit der Sohle über die Linie drückte. Nun wurde die Begegnung immer hektischer und mündete in der 87. Minute in einer Roten Karte für Cicatelli wegen groben Foulspiels an Felix Nolte. Der FCE-Stürmer hatte in Minute drei der Nachspielzeit die Chance auf die erneute Führung, doch den schnellen Konter schloss er mit einem Schuss neben das Dietkirchener Tor ab. Als eine Minute später Simon Mitze nach Zuckrigl-Schuss den Ball von der Linie kratzte, war die turbulente Partie entschieden.

Hier verteidigen (von links) Felix Nolte, Simon Mitze und Torwart Nils Schneider gegen Maximilian Zuckrigl. © Privat