Gut ein Jahr hatte er nicht mehr gewonnen, aber auf den Punkt war er zur Stelle. Felix Loch ist zum sechsten Mal Weltmeister im Rodeln der Männer - Rekord!

Deutschlands Vorzeigerodler Felix Loch (Berchtesgaden/29) hat sich bei der Heim-WM zum Rekordweltmeister aufgeschwungen und seine Durststrecke eindrucksvoll beendet. Der zweimalige Einzel-Olympiasieger gewann nach gut einem Jahr ohne Sieg am Sonntag das Männer-Rennen in Winterberg und feierte seinen sechsten Titel. Gemeinsam mit Italiens Ikone Armin Zöggeler (45) führt Loch die Bestenliste nun an.

Loch setzte sich nach zwei Läufen mit 0,1 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Reinhard Egger durch. Europameister Semen Pawlitschenko aus Russland (0,113 Sekunden zurück) wurde Dritter.

Felix Loch: „Es ist ein geiler Tag“

"Es war Wahnsinn, ich wusste, dass ich alles geben muss. Nach dieser Saison jetzt zu gewinnen, ist einfach der Hammer", sagte Loch im ZDF: "Wir haben viel am Schlitten verändert, das ganze Team passt einfach. Das macht den Erfolg aus - es ist ein geiler Tag."

Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) belegte den vierten Rang vor dem starken WM-Debütanten Chris Eißler (Zwickau/5.). Sebastian Bley (Suhl) landete auf dem 20. Platz.

Bereits am Samstag hatte Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) WM-Gold geholt. Die 30-Jährige führte souverän einen deutschen Doppelsieg an, Senkrechtstarterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) holte mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand Silber.

Rodeln: Nächster WM-Titel für Deutschland

Bei den Doppelsitzern hatten Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) die Nase vorn. Die Thüringer verteidigten ihren Titel erfolgreich vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee).

Loch hatte bei der WM 2017 in Igls seinen Titel an Wolfgang Kindl (Österreich) verloren, bei den Winterspielen im Februar 2018 in Pyeongchang vergab er dann das fast sichere Gold durch einen Fehler im letzten Lauf. Seinen bis Sonntag letzten Sieg hatte Loch am 14. Januar 2018 beim Weltcup in Oberhof eingefahren.

