Rekordmann Alonso will „noch ein paar Jahre“ Formel 1 fahren – unter einer Bedingung

Von: Christoph Wutz

Fernando Alonso zeigt aktuell, dass sportlich nach wie vor mit ihm zu rechnen ist. An ein Ende seiner Zeit in der Formel 1 denkt er noch lange nicht.

Miami/Silverstone – Den Weltmeister-Titel in der diesjährigen Saison in der Formel 1 werden wohl Max Verstappen und Sergio Pérez unter sich ausmachen. Nichtsdestotrotz überzeugen zurzeit auch andere Piloten – unter anderem einmal mehr Oldie Fernando Alonso im Aston Martin. Der 41-Jährige kündigte jetzt auch an, „noch ein paar Jahre“ Formel 1 fahren zu wollen – unter den passenden Rahmenbedingungen.

Fernando Alonso Díaz Geboren: 29. Juli 1981 in Oviedo (Spanien) Formel-1-Debüt: Großer Preis von Australien 2001 Aktuelles Team: Aston Martin F1 Team Größte Erfolge: 2x Weltmeister (2005, 2006), 32 Rennsiege

„Ich fühle mich schnell“: für Formel-1-Oldie Alonso ist das Kapitel Formel 1 noch nicht beendet

„Ich fühle mich frisch, ich fühle mich schnell, ich fühle mich motiviert“, sagte der zweimalige Weltmeister, der seit dieser Saison an der Seite von Lance Stroll für Aston Martin fährt, im Gespräch mit Sky: „Ob es zwei, drei, vier oder wie viele Jahre auch immer werden, weiß ich nicht.“

Mit vier Podiumsplätzen in fünf Rennen ist Alonso bisher die Überraschung der Saison. Beim Großen Preis von Miami am vergangenen Wochenende landete er erneut auf dem Treppchen und freute sich später bei der Siegerehrung sichtlich darüber. Die Showeinlage vor dem Lauf in Florida kritisierte Alonso – hatte aber auch einen Lösungsvorschlag parat. Er weist derzeit 75 Punkte auf und belegt damit den starken dritten Platz in der Fahrerwertung. Einzig die beiden Red-Bull-Piloten Verstappen und Pérez liegen vor dem Spanier.

Fernando Alonso kann sich gut vorstellen, „noch ein paar Jahre“ in der Formel 1 dranzuhängen. © Imago / Laci Perenyi

Alonso wird Formel-1-Rekord wohl ausbauen – wenn er denn erfolgreich ist

Sportlicher Erfolg, so viel stellt Alonso, der sich jüngst über Gerüchte rund um eine Beziehung mit Musik-Star Taylor Swift amüsierte, klar, ist für die Fortsetzung seiner Karriere Bedingung: „Es muss es wert sein. Vor allem am Ende meiner Karriere möchte ich wieder um was Wichtiges kämpfen“, deutete der einstige Ferrari-Fahrer seine Ambitionen in der Rennserie an.

Denn das Formel-1-Leben bringe auch Opfer mit sich. „Du gibst Familienleben und Freundschaften auf“, erklärte der Spanier. Mit bisher 362 Grand Prix ist Alonso der Rekordstarter in der Rennserie und wird diese Marke wohl ausbauen.

Fans des 41-Jährigen können sich freuen: Sein nächstes Formel-1-Rennen in Imola am 21. Mai können sie frei empfangbar auf der Video-Plattform YouTube verfolgen. (SID/wuc)