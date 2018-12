Ferstl und Sander überzeugen bei Super-G: Beide Deutsche Starter in den Top 10

Weltcup in Gröden

+ © Marco Trovati Josef Ferstl belegte beim Super-G in Gröden den sechsten Platz. Foto: Marco Trovati/AP/dpa © Marco Trovati

Josef Ferstl und Andreas Sander haben dem Deutschen Skiverband in Gröden einen erfreulichen Start in die europäische Speed-Saison beschert. Mit zwei Top-Ten-Rängen gelang das Comeback nach einer verpatzten Nordamerika-Reise. Der Sieg ging an einen Altmeister.