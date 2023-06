Von Niklas Landin bis Johannes Sellin: Finn Lemke blickt auf Spieler, die die Handball-Bundesliga verlassen

Von: Björn Mahr

Abschied aus der Bundesliga: Niklas Landin (Kiel). © IMAGO/CLAUS BERGMANN

Finn Lemke, Ex-Nationalspieler und ehemaliger Handball-Profi der MT Melsungen, blickt auf langjährige Kollegen, die die Bundesliga verlassen.

Kassel - Sie haben über mehr als ein Jahrzehnt Großes vollbracht – nun haben sich einige bekannte Handball-Größen aus der Bundesliga (HBL) verabschiedet. Wir blicken mit Ex-Nationalspieler Finn Lemke, der selbst seine Karriere beendete, auf vier davon: Torwart Niklas Landin, Rückraummann Marko Bezjak sowie die Rechtsaußen Johannes Sellin und Arnor Gunnarsson. Unser Experte erklärt, weshalb sie der HBL fehlen werden.

Niklas Landin: 357 Erstligaspiele absolvierte der dänische Torwart zwischen 2012 und 2023 für den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen. Während seiner THW-Zeit wurde er zweimal zum Welthandballer gekürt. Nun wechselt der 34-Jährige nach Aalborg.

Finn Lemke sagt: „Für mich ist er der beste Handball-Torwart der Welt, weil er Situationen gut antizipieren kann. Er hat diese Gabe, früh zu erkennen, welcher Spieler beim Gegner abschließen wird. Dadurch kann er sich rechtzeitig entsprechend positionieren. Viele Paraden wirken bei ihm gar nicht so spektakulär, aber er beherrscht tolle Bewegungen. Sein Abgang wird der Liga weh tun.“

Marko Bezjak. © IMAGO/Franziska Gora

Marko Bezjak: Zehn Jahre trug er das Trikot des SC Magdeburg. Er kommt auf 309-Bundesliga-Einsätze. Ihm gelangen 591 Treffer. Im Sommer geht es für den slowenischen Mittelmann (36) zum kroatischen Erstligisten RK Nexe Nasice. Zuvor steht aber noch am Wochenende das Final Four der Champions League in Köln auf dem Programm. Da geht es am Samstag ab 15.15 Uhr (Dazn) zunächst für Bezjak und den SCM gegen den FC Barcelona.

Finn Lemke sagt: „Wir haben in Magdeburg zwei Jahre zusammengespielt. Ich mag seine explosiven Bewegungen, seinen explosiven Charakter auf dem Feld. Er kann einstecken, aber auch austeilen. Es hat mir mit ihm viel Spaß gemacht. Abseits des Feldes war er total ausgeglichen, stets höflich und freundlich.“

Johannes Sellin: Seine Profikarriere begann bei den Füchsen Berlin, dann wurde er bei der MT Melsungen zum Publikumsliebling – in den vergangenen sechs Jahren stand er beim HC Erlangen unter Vertrag. In 382 Bundesliga-Partien erzielte der 32-Jährige 1280 Tore. Genauso wie Lemke gehört er zu den Europameistern von 2016. Künftig trainiert er die Reserve des HCE.

Johannes Sellin © IMAGO/Sportfoto Zink

Finn Lemke sagt: „Bei Johannes denke ich sofort an unsere langen Nächte beim Nationalteam, als wir Siedler von Catan gespielt haben. Johannes war besser als ich. Er hat immer aus allem einen Wettkampf machen müssen. Er hat sich jeder Herausforderung gestellt und wollte immer gewinnen. Mich freut, dass er das Verrückte aus seiner Füchse-Zeit etwas abgelegt hat und zu einem Familienmensch geworden ist. Auf dem Feld hatte Johannes ein super Gespür, wann er zum Tempogegenstoß loslaufen muss.“

Arnor Gunnarsson: Der Isländer kam 2010 nach Deutschland – erst war er kurz beim TV Bittenfeld, dann ging es weiter zum Bergischen HC, für den er letztlich elf Jahre im Einsatz war. 383 Erst- und Zweitligaspiele stehen für ihn zu Buche. Dabei warf der 35-Jährige mehr als 1600 Tore.

Finn Lemke sagt: „Mich hat insbesondere seine Schlitzohrigkeit fasziniert. Viel Respekt verdient er dafür, dass er mit dem BHC zwischenzeitlich auch in die 2. Liga gegangen ist. Er hat dem Klub immer die Treue gehalten.“ (Björn Mahr)

Arnor Gunnarsson. © IMAGO/Eibner



Unser Experte: Finn Lemke Finn Lemke (31) spielte in der Handball-Bundesliga für den TBV Lemgo, den SC Magdeburg und zuletzt für die MT Melsungen. Bei der MT engagiert sich der langjährige Nationalspieler nun unter anderem in der Jugendarbeit. Lemke ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Die Familie lebt in Kassel.

Unser Experte: Finn Lemke. © Andreas Fischer