Ex-Teamkollege macht schwierige Beziehung zu Schumacher publik

Von: Christoph Klaucke

Der ehemalige Formel-1-Pilot Giancarlo Fisichella erklärt die schwierige Beziehung zu seinem Ex-Teamkollegen Ralf Schumacher.

München – Oberstes Credo für eine erfolgreiche Karriere in der Formel 1 ist es, den Teamkollegen im eigenen Rennstall zu kontrollieren. Erst danach folgt der Konkurrenzkampf mit den anderen Piloten. Dieses ungeschriebene Gesetz in der Königsklasse des Motorsports schien sich auch der junge Ralf Schumacher in seinem ersten Jahr in der Formel 1 auf die Fahnen geschrieben zu haben.

Ralf Schumacher Geboren: 30. Juni 1975 in Hürth WM-Starts Formel 1: 180 letztes Team: Panasonic Toyota Racing (2005 - 2007) größter Erfolg: sechs Rennsiege in der Formel 1

Fisichella über Schumachers „seltsame“ Beobachtungen

Leidtragender war der italienische Formel-1-Pilot Giancarlo Fisichella, der nun über die schwierige Beziehung zum Deutschen auspackte. Der heute 50-Jährige kam in der Saison 1997 in seinem zweiten Jahr zum Team Jordan, für das Michael Schumacher einst sein F1-Debüt feierte. Als zweiter Fahrer neben Fisichella wurde Ralf Schumacher verpflichtet – eine Fahrerpaarung mit Zündstoff.

Der jüngere Schumi-Bruder, damals 21, war in seinem Rookie-Jahr offenbar besonders motiviert und ließ dies seinen Teamkollegen spüren. „Ralf war jung und konkurrenzfähig“, sagte Fisichella im „Beyond the Grid“-Podcast über das Duell mit Ralf Schumacher, der zuletzt mit einem Beauty-OP-Geständnis überraschte. Jordan, aus dem später das heutige Formel-1-Team Aston Martin hervorgehen sollte, stellte den beiden aufstrebenden Piloten ein gutes Auto zur Verfügung – am Ende reichte es für Platz fünf in der WM-Konstrukteurswertung.

Giancarlo Fisichella (links) lieferte sich harte Duelle mit Ralf Schumacher (rechts). © Imago/Motorsport Images

Fisichella zufolge sei es für beide Fahrer „wichtig gewesen, schneller als sein Teamkollege zu sein“, erklärte der dreimalige Grand-Prix-Sieger. „Während der Saison war ich schneller als er. Ich habe mehr Punkte geholt als er. Es herrschte ein großer Wettbewerb.“ Ralf Schumacher musste sich seinem zwei Jahre älteren Kollegen geschlagen geben, holte sieben Punkte weniger. Die Rivalität der beiden Jungspunde sorgte wohl für böse Blicke.

Ein Ex-Teamkollege beschwert sich über die gemeinsame Zeit mit Ralf Schumacher in der Formel 1. © Eibner/Memmler/Imago

Ralf Schumacher war „nicht mein bester Teamkollege“, sagte Fisichella vielsagend und erklärte: Schumacher „beobachtete einen immer seltsam, teilte nicht gerne die Telemetrie, er arbeitete nicht im Team oder für das Team. Es war einfach wichtig für ihn, vor mir zu sein.“ Das allein sei Schumachers Ziel gewesen, „und das war auch mein Ziel“, meinte Fisichella, der 19-mal in der Formel 1 aufs Podest fuhr. Doch auch auf der Strecke krachte es zwischen den beiden Piloten, schon im dritten Rennen in Buenos Aires kollidierten Schumacher und Fisichella.

Ralf Schumacher schob im dritten Formel-1-Rennen Teamkollegen von der Strecke

Schumacher fuhr Fisichella ins Auto, sodass sich dieser drehte. Der Deutsche feierte dann mit dem dritten Platz sein erstes Podium in der Formel 1.

„Argentinien hätte ein super Rennen für uns werden können“, sagte Fisichella rückblickend. „Es gab die Möglichkeit, leicht Zweiter und Dritter zu werden, aber dann war da dieser Unfall“, so Fisichella, der ausschied. „Ich war ein bisschen wütend auf Ralf.“ In Barcelona kam es jüngst zu einem brisanten Mercedes-Crash in der Formel 1. „Der junge Herausforderer will den Platzhirsch ablösen“, analysierte Ralf Schumacher, der sich wohl ein wenig an seine aktive Zeit erinnert gefühlt haben dürfte. (ck)