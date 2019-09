06:30-Spezial am Sonntag um 9.30 Uhr: Aufwärmen, dann Radfahren

Eine Woche nach dem Marathon steht Kassel ganz im Zeichen der Radfahrer. Damit die Teilnehmer der Aktion „Kassel radelt“ keinen Kaltstart hinlegen, ist auch 06:30 dabei.

Die kostenlose Frühsportaktion unserer Zeitung ist dem Startschuss um 10 Uhr quasi vorgeschaltet. Heißt: Los geht’s auf dem Platz vor dem Auestadion um 9.30 Uhr, das Training dauert 30 Minuten, sodass sich alle Teilnehmer um 10 Uhr frisch aufgewärmt auf ihre Drahtesel schwingen können. Die Einheit leitet Fitnesscoach Joachim Rose, der zuletzt auch beim Spezial auf der Grimmwelt die Teilnehmer auf Touren brachte.

Und was erwartet die Frühsportler? Klar, ein Programm, das ganz im Zeichen von Radfahren steht. „Es wird ein Ganzkörper-Warmup geben“, erklärt Sascha Seifert, Mit-Initiator von 06:30. „Es geht nicht nur um die Beine, die beim Radfahren besonders beansprucht werden, sondern auch darum, Arme und Rumpf aufzuwärmen. Wir machen Kraftübungen, die die Muskulatur be- und entlasten. Und all das in mittlerer Intensität.“ Mitbringen sollten die Teilnehmer ein kleines Handtuch, eine Matte ist nicht von Nöten.