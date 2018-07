06:30-Fitness-Spezial: HNA und BKK verteilen Fitnessmatten

Unterstützen das 06:30-Spezial: Jens Decker und Julia Hofverberg (Mitte) von der BKK Wirtschaft & Finanzen und Michelle Krempin und Stephanie Walter, HNA-Auszubildende, verschenken an die Teilnehmer Fitnessmatten.

Kassel. Am morgigen Mittwoch gibt’s bei der HNA-Fitnessaktion wieder ein Spezial: Auf der Kasseler Grimmwelt findet ab 18.30 Uhr ein kostenloses Training statt - dieses Mal eine ganze Stunde lang.

Die BKK ist als Partner mit dabei und verteilt ab 18 Uhr Fitnessmatten. Früh kommen lohnt sich also, denn die kostenlosen Unterlagen gibt’s für 200 Teilnehmer, solange der Vorrat reicht. Eine Reservierung ist nicht möglich.

„Als langjähriger Partner des Breitensports in Nordhessen unterstützen wir die Aktion der HNA sehr gerne“, sagt Jens Decker, Vertriebsleiter der Krankenkasse BKK Wirtschaft & Finanzen. „Und die Grimmwelt als Veranstaltungsort hat ihren eigenen persönlichen Reiz.“

Auf die Teilnehmer wartet ein spezielles Programm. 06:30-Mitinitiator und Trainer Sascha Seifert erklärt: „Wir werden uns auf den Rücken konzentrieren. Das ist für die wichtig, die viel am Schreibtisch sitzen. Das Training soll abwechslungsreich werden, verspricht Seifert und kündigt „eine Kombination aus Kraft- und Mobilisationsübungen“ an. „Wer viel im Büro sitzt, belastet die Muskulatur einseitig.“ Die Übungen könne man gut in den Alltag integrieren.

Außerdem wird es bei dem BKK-Spezial ums Faszientraining gehen. „Das dient der Beweglichkeit und vermindert den Druck auf die Gelenke“, verrät Seifert.

Auch eine Erfrischung wartet auf die Teilnehmer, die sich beim 06:30-Spezial ausgepowert haben: Johannes Reinhold verteilt Getränkechips, mit denen es einen Euro Rabatt auf Getränke und Speisen in „Grimm’s Garten“ gibt.

Gewinnen Sie mit 06:30

Bis zum morgigen Mittwoch wurde auch das Gewinnspiel der 06:30-Beachbody-Challenge verlängert. Dabei gibt es viele tolle Preise zu gewinnen - als Hauptpreis winkt eine Flugreise mit Sundair ab dem Kassel Airport für eine Person. Von Seifert und Rehamed gibt es außerdem Blackrolls fürs Faszientraining und Gutscheine für Behandlungen bei Rehamed zu gewinnen. Die HNA steuert 20 Zwei-Stunden-Gutscheine für die Kasseler Therme bei.

Alle Infos für die Teilnahme am Gewinnspiel gibt es hier. (csa)