Fitnessaktion 06:30 gibt es jetzt auch um 18:30 Uhr – auf der Grimmwelt

Kassel. Neuer Standort und neue Zeit für die kostenlose HNA-Fitnessaktion: 06:30 gibt’s ab kommenden Mittwoch, 30. Mai, auch um 18.30 Uhr.

Und das in bester Lage, nämlich auf dem Dach der Grimmwelt in Kassel. Sascha Seifert, der die Aktion mit initiiert hat, wird die 30-minütigen Einheiten leiten. „Das Tolle an der Grimmwelt ist nicht nur der super Ausblick, sondern sind auch die Treppenstufen, die wir ins Training einbauen“, sagt er.

Weitere Infos folgen.

Alle Standorte und Termine finden Sie auf www.sechs-dreissig.de