06:30-Spezial: Am Mittwochabend wird das Handtuch zum Fitnessstudio

Toller Ort, um Sport zu treiben: Wie schon im vergangenen Jahr, als diese Aufnahme entstand, bitten am Mittwoch die BKK Wirtschaft und Finanzen und die HNA zum nächsten Spezial der Fitnessaktion 06:30.

Das nächste 6:30-Spezial steht an: Los geht es am Mittwochabend um 18.30 Uhr auf der Grimmwelt in Kassel.

Wer denkt, ein Handtuch wäre nur zum Abtrocknen, der irrt. Denn damit kann man auch ganz schön ins Schwitzen kommen. Wie das geht, erfahren Sie am Mittwochabend auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt. Denn dann laden die Betriebskrankenkasse Wirtschaft und Finanzen und die HNA zum nächsten Spezial der kostenlosen Fitnessaktion 06:30.

Wie bei jedem Training auf der Grimmwelt drehen wir zwölf Stunden an der Uhr, Beginn ist also um 18.30 Uhr. Und wie bei jedem Spezial dauert das Training statt 30 Minuten eine volle Stunde. Als Partner unterstützt zum zweiten Mal nach 2018 die BKK Wirtschaft und Finanzen die Veranstaltung. Thorben Weichgrebe, Abteilungsleiter Marketing, sagt: „Als Krankenkasse für die Region haben wir großes Interesse am Gesundheits- und Breitensport. Dazu gehört auch Bewegung als eine tragende Säule der Gesundheit. Die Aktion 06:30 verfolgen wir daher seit den Anfängen aufmerksam, da sie tolle Gelegenheiten bietet, auch Menschen außerhalb des Vereinssports zu erreichen.“

Handtuch im Mittelpunkt des Trainings

Im vergangenen Jahr verteilte die Betriebskrankenkasse als Motivationshilfe kostenlose Fitnessmatten an die Teilnehmer, in diesem Jahr warten rund 500 Handtücher auf die Teilnehmer. Dabei gilt: So lange der Vorrat reicht.

Klar, dass 06:30-Mitinitiator Sascha Seifert das Handtuch deshalb in den Mittelpunkt des Trainings rücken wird. Geplant ist ein Handtuch-Workout. Das Motto: „Das Handtuch als kleines Fitnessstudio. Wir werden zeigen, wie anstrengend so ein Training sein kann“, erklärt der Coach. Die Teilnehmer profitieren also doppelt, denn die Übungen lassen sich kinderleicht auch daheim nachmachen.

In der einstündigen Einheit werden sich die Übungen abwechseln. Auf eine Übung nach dem bewährten 06:30-Prinzip folgt eine mit dem Handtuch – insgesamt fünfmal im Wechsel. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitbringen müssen die Teilnehmer eine Matte sowie ausreichend Getränke. Wer unter gesundheitlichen Einschränkungen leidet, sollte vorab mit seinem Arzt sprechen.

www.sechs-dreissig.de

bei Facebook: 06dreissig