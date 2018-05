06:30-Spezial am Muttertag: 400 Leute kamen zum Friedrichsplatz 

Kassel. Die erste gute Nachricht kam schon, bevor es überhaupt losging. Denn das 06:30-Spezial am Muttertag auf dem Kasseler Friedrichsplatz, es hätte wortwörtlich ins Wasser fallen können.

Für Sonntag waren hessenweit starke Unwetter vorhergesagt. Doch in Kassel zeigte sich die Sonne morgens um 9.30 Uhr noch bestens gelaunt. Und mit ihr auch rund 400 Frühsportler, die erst eine halbe Stunde von Christoph Klein ins Schwitzen gebracht wurden, dann mit Claudia Grünert von „Kassel.Yoga“ etwas für Ausgeglichenheit und Beweglichkeit taten.

Es gab einige Besonderheiten an diesem Morgen. So bekamen die Sportler kostenlose 06:30-T-Shirts geschenkt. Bereits nach wenigen Minuten waren alle vergriffen. Zudem hatten sich die Kasseler Citykaufleute etwas einfallen lassen. Das Wassermobil der Stadt war vor Ort. Die Trinkflaschen konnten also zuhause bleiben. Für Getränke war gesorgt. Zudem gab es passend zu Muttertag Rosen – und auch wer offensichtlich keine Mutter war, bekam trotzdem ein Blümchen. Nach der Einheit wurden Tüten mit Obst verteilt. Und während der Einheit wurde ein Imagefilm für die Fitnessaktion unserer Zeitung gedreht.

+ T-Shirts und Rosen: (von links) Jutta Roderburg, Sabine Rohde, Michael und Karin Schlecht sicherten sich ein 06:30-Shirt – und die Frauen bekamen eine Blume am Muttertag. © Andreas Fischer

Einen viel besseren Zeitpunkt, um diesen aufzuzeichnen, hätte es auch kaum geben können. Während die Teilnehmer bei Bergsteigern, Kniebeugen und Liegestütz stöhnend fragten, wer sich das alles ausgedacht habe, motivierte Trainer Klein: „Das Schöne bei diesem Wetter ist: Es schwitzen alle. Das sieht nachher im Film richtig gut aus.“ Richtig gut war auf jeden Fall der Blick über den Friedrichsplatz, der einige Zuschauer anlockte. Klein schwärmte hinterher: „Ich hatte richtig Gänsehaut. Das war fantastisch heute.“

+ Übernahm die zweite Hälfte: Yogalehrerin Claudia Grünert. © Andreas Fischer

Und nachdem Klein fertig war, übernahm Grünert. „Christoph hat euch hochgefahren, ich fahre euch runter“, kündigte sie an. Und ab dem 10. Juni ist sie dann häufiger zu sehen. Da startet der HNA-Yogasommer. Hoffentlich bei ähnlichem Wetter.