06:30-Beachbody-Challenge: Diese Apps helfen beim Abnehmen

Kassel. Das Echo ist enorm, die Lust auf sportliche Veränderung groß: 06:30, die kostenlose Frühsportaktion der HNA, ist genau auf die Bedürfnisse vieler Menschen zugeschnitten.

30 Minuten hochintensives Intervall-Training, Übungen mit dem eigenen Körper, die in der Gruppe oder zu Hause gemacht werden können. Am Montag ist noch dazu die Beachbody-Challenge gestartet – und die Trainingspläne der kommenden Wochen bis zum 23. Juni darauf ausgelegt, in den Sommerferien am Strand eine gute Figur zu machen. Bewegung ist der eine Baustein, die passende Ernährung der andere. Ein probates Hilfsmittel dabei: Apps.

Warum ist Ernährung so wichtig?

Weil ohne die richtige Ernährung jedes noch so gute Training kaum Wirkung zeigt. Außerdem kennen nur die wenigsten den Energiebedarf ihres Körpers. Sascha Seifert, Mitinitator von 06:30, drückt das so aus: „Viele Menschen wissen zwar, was ihr Auto verbraucht, aber nicht, wie viel Energie ihr Körper benötigt.“ Da kommt der 06:30-Ernährungsplan ins Spiel: Er hilft, die wichtigsten Fragen zu beantworten: Wie kann ich meinen persönlichen Grundumsatz berechnen? Welche Lebensmittel benötige ich bei Abnehmen und Training? Das Interesse an den Expertentipps ist riesig: 520 Personen (Stand Montagabend) haben sich den kostenlosen Plan bereits runtergeladen. Hier können auch Sie den Plan anfordern.

Apropos Internet – gibt’s noch andere Hilfsmittel?

Ja, Apps. Sie helfen, den Überblick über die Kalorien zu behalten, die jeder täglich benötigt. Denn wer abnehmen will, muss die Zahl der Kalorien bekanntlich reduzieren. Doch wie viele stecken in welcher Mahlzeit? Welche Lebensmittel helfen auf dem Weg zur Traumfigur? Und wie viele Kalorien muss ich überhaupt zu mir nehmen? Fitness-Experte Seifert empfiehlt folgende drei Apps: Lifesum, Yazio oder Myfitnesspal. Die Grundidee ist bei allen dieselbe: Sie helfen beim Zählen der Kalorien. Sie geben dafür das ein, was Sie gegessen und getrunken haben. Die App gibt dann einen Überblick: Wie kalorienreich war die Nahrungsaufnahme? Wie viel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß müssen Sie noch zu sich nehmen, um Ihren Tagesbedarf zu erreichen?

Und so geht’s: Laden Sie eine der drei Apps im Play- oder Appstore Ihres Smartphones runter. Sie sind für iPhone und Android-Geräte erhältlich. Die Basisversion ist kostenlos, In-App-Käufe, und somit Upgrades in ausführlichere Fassungen, sind möglich. Bevor Sie starten können, müssen Sie noch ein Benutzerkonto anlegen, damit die App auch weiß, welche Ziele Sie verfolgen und mit welchen Werten Sie ins Abnehmrennen starten.

Wann kann ich denn trainieren?

An den vier Standorten in Kassel, Baunatal, Immenhausen und Vellmar an fünf Tagen pro Woche (eine Übersicht findet ihr hier). Auch ein weiteres Spezial wirft seine Schatten voraus: Am Sonntag, 29. April, machen wir aus der 6 wieder eine 9 und starten mit einer weiteren Sonderausgabe um 9.30 Uhr. Und das an einem ganz besonderen Ort: auf dem Dach des Kaufhofs in der Kasseler City. Wie jedes Spezial gibt’s auch diesmal einen besonderen Schwerpunkt: Die erste halbe Stunde legt den Fokus aufs Training der Beachbody-Challenge, die zweite halbe Stunde dreht sich ums Faszientraining. „Wenn die Faszien verkümmern, dann entstehen Unbeweglichkeit und Schmerzen“, erklärt Christoph Klein. Der Leiter der KSV-Sportwelt in Baunatal wird das Training am Sonntag leiten. Mitzubringen sind, neben einer Matte oder einem Handtuch, ein Faszien- oder Tennisball.

Wie ist das Feedback auf die Beachbody-Challenge?

So gut, dass die Vellmarer jetzt eine zusätzliche Einheit anbieten. Trainiert wird im Ahnepark neben montags und mittwochs auch freitags – um die drei Einheiten der Challenge gemeinsam in der 06:30-Gruppe absolvieren zu können. Sissi Schmuck, eine der beiden Trainerinnen, hatte die Idee. „Außerdem war das Feedback bei den Teilnehmern so groß. dass wir die Einheit zusätzlich bis zum 22. Juni anbieten“, sagt Katja Bergelt, die andere Trainerin. „Bei jeder Einheit kommen neue Teilnehmer hinzu. Das ist toll.“

