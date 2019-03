So war das 06:30-Fitnesstraining mit Videodreh auf der Kasseler Grimmwelt

Ab in den Hampelmann: Mehr als 100 Teilnehmer sind am Mittwoch auf der Grimmwelt dabei.

Dr. Albans „Sing Hallelujah“ macht nicht nur Beine, sondern auch gute Laune. Und ist deshalb die passende Untermalung zu dem, was da gerade auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt geschieht.

Muntere Verwandlungen nämlich: 100 Hampelmänner werden zu 100 Bergsteigern oder zu Stützspringern. Je nachdem, was Trainer Sascha Seifert gerade als Übung anleitet.

Menschen, die in einer großen Gruppe gemeinsam Sport treiben, 30 Minuten unter Anleitung Schwitzen, lachen, Gas geben: Das ist 06:30, die kostenlose Frühsportaktion unserer Zeitung, die Seifert mitinitiiert hat. Auf der Grimmwelt gibt’s an diesem frühen Mittwochabend einen Aufgalopp für die Outdoor-Saison, die am Sonntag, 7. April, mit einem Spezial ab 9.30 Uhr auf dem Kaufhausdach in der Kasseler Innenstadt offiziell eingeläutet wird. Gedreht wurde beim Vorspiel auf der Grimmwelt auch ein Imagefilm, mit dem sich die Aktion um den Kasseler Marketing-Preis bewerben wird.

Ein Vorgeschmack auf eine sportliche Freiluftsaison bei noch eher kühlen Frühlingstemperaturen. Seifert warnt trotzdem schon mal vor: „Es muss keiner frieren. Wir werden ganzen Körper einbauen, alle Muskeln ansprechen. Es wird richtig, richtig anstrengend.“ Gesagt, getan. Die Wiederholungstäter unter den Sportlern ahnen, was ihnen blüht, jenes Viertel der Gruppe, das neu dabei ist, bekommt es schnell zu spüren. Wie im Flug ist die halbe Stunde vorbei.

Nicole Reichhold und Claudia Funk wollen nach der Winterpause wieder draußen durchstarten: „Es macht einfach Spaß“, erklären beide. „Und natürlich ist diese Location ein Traum, die Höhenluft beflügelt“, ergänzt Funk. Sie hat im vergangenen Jahr die Einheiten mittwochsabends auf der Grimmwelt, bei denen immer zwölf Stunden an der Uhr gedreht wird und um halb sieben abends trainiert wurde, mitgemacht.

Eigentlich aber ist 06:30 ja eine Frühsportaktion. Und die hat längst eine große Fangemeinde, viele sind seit Stunde eins vor drei Jahren dabei. „Die Aktion holt die Leute morgens ab, dann, wenn noch keiner Termine hat und wir alle frisch, fröhlich, frei vor der Arbeit starten können“, sagt Bettina Bollermann. „Hier sind tolle Freundschaften entstanden, wir unternehmen privat etwas zusammen.“ Mit Anke Dahlem etwa, eine weitere der Dauerbrennerinnen, die sagt: „Das Training ist kostenlos, man bewegt alles und braucht nichts anderes mehr.“ In den vergangenen drei Jahren sind sie beweglicher geworden, haben Muskulatur aufgebaut, ihren Körperfettanteil reduziert. Klar, dass sie die Übungen in Stufe drei, der schwierigsten, ausführen können.

Auch Alexander Steinfest ist ein 06:30-Jünger seit Stunde eins. „Die Region ist durch die Aktion richtig sportlich geworden. Einfach klasse. Ich freue mich auf den Start in der Goetheanlage.“ Los geht’s dort am Ostersonntag mit einem weiteren Spezial.

Infos zu Standorten, Übungen und Trainern: www.06dreissig.de