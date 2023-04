06Dreissig-Fitnesstraining auch am 1.-Mai-Feiertag

Von: Marie Klement

Hoch die Hände: Trainer Constantin Hesse macht die Übung vor. © Andreas Fischer

Keine Fitness-Pause am Tag der Arbeit: Auch wenn am Montag, 1. Mai, Feiertag ist, treffen wir uns zum 06Dreissig-Fitnesstraining auf dem Basketballfeld in der Kasseler Goetheanlage.

Kassel – Anders als an gewöhnlichen Montagen findet das Training allerdings nicht um 6.30 Uhr statt. Wegen des Feiertags drehen wir die sechs einmal mehr zur neun um und starten um 9.30 Uhr.

Wie immer montags wird Trainer Constantin Hesse die Teilnehmer 30 Minuten lang fit machen. Trainiert wird wie immer nach dem Tabata-Prinzip.

Wer am Montag nicht kann, kann entweder am Samstagstraining teilnehmen, das ebenfalls um 9.30 Uhr in der Goetheanlage stattfindet. Oder wieder Donnerstag dabei sein, wenn Michaela Ressel die Einheit um 6.30 Uhr leitet.

Wie immer ist das Angebot kostenlos. Mitmachen kann jeder, der Lust hat und sich fit genug fühlt. Weitere Trainingsorte gibt es in Baunatal und Immenhausen. Alle Infos dazu finden Sie auf sechs-dreissig.de