06Dreissig-Fitnesstraining: Feiertagseinheiten auf dem Galeria-Dach

Von: Marie Klement

Wird die Teilnehmer anleiten: Trainer Constantin Hesse hat auch im vergangenen Jahr schon Einheiten über den Dächern Kassels geleitet. Archi © Andreas Fischer

Am Feiertag gibt es keine Ausrede: Mit unserer Sportaktion 06Dreissig machen wir Sie an Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam fit.

Kassel – Dafür geht es wieder hoch hinaus. Die Einheiten finden auf dem Dach des Galeria-Parkdecks statt. Alle wichtigen Fragen und Antworten:

Wann wird an den Feiertagen trainiert? Los geht’s an Himmelfahrt (18. Mai), Pfingstmontag (29. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) jeweils um 9.30 Uhr. Die Einheiten dauern eine Stunde. Trainiert wird wie immer bei 06Dreissig nach dem Tabata-Prinzip. Es wird also wieder intensiv. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte die Teilnahme unbedingt mit einem Arzt absprechen.

Wie komme ich aufs Dach? Der Eingang an der Oberen Königsstraße wird etwa 30 Minuten vor Beginn des Trainings geöffnet sein. Von dort fährt ein Aufzug bis ganz nach oben. Auch über die Rampe, über die Autos auf die Parkdecks gelangen, kommt man hinauf – entweder mit dem Fahrzeug (kostenpflichtig) oder zu Fuß.

Was muss ich zum Training mitbringen? Vor allem: gute Laune und Lust auf Sport. Ansonsten genügt eine Fitnessmatte oder ein großes Handtuch. Außerdem ausreichend Getränke. Die Einheiten sind wie immer bei 06Dreissig kostenlos.

Was muss ich sonst noch wissen? Stephan Engel, Geschäftsführer der Kasseler Galeria-Filiale, wird mit seinem Team wieder eine kleine Überraschung ausgeben. Er sagt: „Das Galeria-Team freut sich riesig auf die Fortführung der Aktion. Es macht einfach Spaß und es ist gut für die Gesundheit. Die Daumen sind gedrückt für gutes Wetter, aber egal wie: Die Aussicht ist grandios.“

Alle Infos zu 06Dreissig, zu Standorten, Trainern und Terminen gibt es auf sechs-dreissig.de. Wer nichts mehr verpassen will, kann 06Dreissig folgen: facebook.com/06dreissig und instagram.com/06dreissig.