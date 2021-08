06Dreissig startet am Mittwoch auf der Kasseler Grimmwelt

+ © HNA In Aktion: Sascha Seifert lädt auf die Grimmwelt. © HNA

Nun geht es endlich auch wieder auf das Dach der Grimmwelt: 06Dreissig, die HNA-Fitnessaktion, findet am Mittwoch erstmals wieder auch am Abend statt – und von da an jeden Mittwoch zur selben Zeit.

Kassel – Das Training beginnt um 18.30 Uhr. Und weil die Rückkehr gebührend begangen werden soll, gibt es zum Auftakt ein Spezial.

Trainer Sascha Seifert, Mitinitiator der Aktion, bietet deshalb ein einstündiges Programm an. In den ersten dreissig Minuten gibt es Übungen aus dem Katalog von 06Dreissig, danach eine halbe Stunde Faszientraining. Dafür verteilen wir an die Teilnehmer die letzten Faszienrollen des Yogasommers. Präsentiert wird die Veranstaltung von unserem Partner BKK Wirtschaft und Finanzen, der ebenfalls Überraschungen parat hält. Für alle Teilnehmer gilt: Registrierung über Luca-App oder Kontaktformular. Und: Abstand einhalten. (Frank Ziemke)