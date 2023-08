Ab auf die Grimmwelt: 06Dreissig-Fitnesstraining mit vier Abendterminen

Von: Frank Ziemke

Sportliche Idylle: Auf den Treppenstufen der Grimmwelt fließt mit der Fitnessaktion 06Dreissig wieder der Schweiß. © Andreas Fischer

Der Yogasommer ist gerade beendet, da geht es mit der nächsten Aktion sportlich weiter. Am Donnerstag starten wir ein Spezial der Frühsportaktion 06Dreissig auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt.

Kassel – Bei herrlichem Ausblick über die Stadt können die Teilnehmer mit dem hochintensiven Intervalltraining sportlich in den Abend kommen. Die Aktion, die von der BKK Wirtschaft und Finanzen präsentiert wird, findet an den Daten 24.8, 31.8., 7.9. und 21.9 statt. Beginn ist immer um 18.30 Uhr.

Trainer beim Auftakt am kommenden Donnerstag ist Sascha Seifert. Der therapeutischer Leiter von Rehamed Wilhelmshöhe hat für unsere Zeitung das Trainingskonzept von 06Dreissig entwickelt. Bei der Premiere wird er statt der sonst üblichen 30 Minuten ein einstündiges Programm anbieten. Seifert freut sich: „Prima, dass wir nach längerer Pause wieder auf der Grimmwelt sind. Das ist immer eine besondere Atmosphäre.“

Seine Idee für den Auftakt: „Wir werden uns auf die Basics besinnen mit dem Ziel, dass auch viele Neulinge problemlos mitmachen können.“ Basics bedeutet: Übungen aus dem festen Programm der Fitnessaktion werden in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorgestellt, aus denen jeder das für sich Passende auswählen kann. Das können Liegestütz sein oder Burpees, Kniebeugen oder Unterarmstütz. Einfach überraschen lassen, was Seifert für die Premiere auswählt. Alle Übungen werden achtmal jeweils 20 Sekunden ausgeführt. Als Ergänzung gibt es im zweiten Teil der Stunde ein Training für die Faszien. Dabei werden Verklebungen aufgelöst. Das führt zu größerer Beweglichkeit und weniger Muskelkater.

06Dreissig ist als Frühsportaktion entwickelt worden, findet an den Standorten Kassel, Baunatal und Immenhausen tatsächlich um 6.30 Uhr statt. Die Idee: In kompakten 30 Minuten wird durch Übungen basierend auf dem Tabata-Prinzip der Körper maximal in Schwung gebracht.

Alle Infos zur Fitnessaktion sowie die Trainingszeiten und -orte gibt es auf sechs-dreissig.de