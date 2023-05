Bei 06Dreissig geht es an Himmelfahrt hoch hinaus

Von: Marie Klement

Teilen

Ab aufs Dach: Dreimal trainieren wir in den nächsten Wochen wieder mit bester Aussicht. © Andreas Fischer

Unsere Fitnessaktion 06Dreissig läuft und läuft. An den Standorten in Baunatal, Immenhausen und Kassel wird morgens um 6.30 Uhr fleißig trainiert. Am Donnerstag starten wir eine kleine Feiertags-Serie auf dem Dach der Galeria in Kassel.

Eine Stunde abwechslungsreiches Training gibt es an Himmelfahrt - mit malerischen Blick über die Stadt. Start hier ist um 9.30 Uhr. Fragen und Antworten zur Aktion:

Wo kann ich überall trainieren? Unsere Fitnessaktion 06Dreissig gibt es in Kassel (montags, donnerstags und samstags auf dem Basketballfeld in der Goetheanlage), Baunatal (dienstags und freitags vor der Max-Riegel-Halle) und in Immenhausen (dienstags und freitags auf dem Jahnsportplatz). Wie der Name es schon sagt, starten die Einheiten immer um 6.30 Uhr. Eine Ausnahme machen wir nur samstags. Da drehen wir die 6 um und starten um 9.30 Uhr. Trainiert wird immer 30 Minuten – und das sehr intensiv nach dem Tabata-Prinzip (hochintensives Intervall-Training).

Welches Angebot gibt es sonst noch? An Himmelfahrt (18. Mai), am Pfingstmontag (29. Mai) und an Fronleichnam (8. Juni) gibt es Feiertag-Spezials. Auch sie starten um 9.30 Uhr, dauern eine Stunde und finden auf dem Dach der Galeria in der Kasseler Innenstadt statt. Galeria-Chef Stephan Engel packt mit seinem Team ein paar Überraschungen für die Teilnehmer ein.

Wird es auch wieder Trainingseinheiten auf der Grimmwelt geben? Diese planen wir bereits. Traditionell wird auf der Grimmwelt immer mittwochs um 18.30 Uhr trainiert. Das genaue Startdatum veröffentlichen wir zeitnah in der Zeitung und online.

Was muss ich zum Training mitbringen? Eine Matte oder ein großes Handtuch, Getränke – und Lust auf Sport. Die Einheiten sind kostenlos. Wie immer gilt: Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte seine Teilnahme in jedem Fall mit seinem Arzt absprechen.

Alle Infos zur Fitnessaktion gibt es auf sechs-dreissig.de

Videoangebot: Fitness und Yoga für Zuhause Wer es nicht zu den Fitness- und Yoga-Einheiten an einem der Standorte schafft, kann jederzeit für sich zuhause aktiv werden: In unserem Youtube-Kanal finden Sie sowohl Videos mit kompletten Fitness-Einheiten als auch mit Yoga-Stunden. In weiteren Videos erklären wir zudem Fitness-Übungen aus unserem 06Dreissig-Programm und bekannte Asanas, also Yoga-Posen. So lernen Sie Schritt für Schritt die richtige Ausführung.