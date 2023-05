Fit werden an Pfingsten: 06Dreissig-Training auf dem Galeria-Dach

Von: Marie Klement

Training über den Dächern Kassels: Schon an Himmelfahrt wurde es auf dem Galeria-Dach sportlich. © Dieter Schachtschneider

An diesem Wochenende wird es gleich doppelt sportlich: Zwei kostenlose Fitness-Einheiten für alle, die Lust haben, gibt‘s bei der HNA-Fitnessaktion 06Dreissig.

Unsere Fitnessaktion 06Dreissig bietet, unterstützt von der Krankenkasse BKK Wirtschaft und Finanzen, neben dem Samstagstraining um 9.30 Uhr auf dem Basketballfeld in der Goetheanlage auch ein Feiertagsspezial am Montag um 9.30 Uhr auf dem Galeria-Dach an. Eine Stunde macht Trainer Constantin Hesse die Teilnehmer nach dem Tabata-Prinzip fit.

Die Vorhersage prognostiziert bestes Workout-Wetter – Ausreden gibt es also keine. Wie immer ist das Training kostenlos, benötigt werden eine Matte oder ein großes Handtuch und Getränke.

Wie immer erfolgt die Teilnahme auf eigene Verantwortung. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte in jedem Fall mit seinem Arzt sprechen. Denn bei dem Trainingsprinzip handelt es sich um ein hochintensives Intervall-Training.

Alle Infos zur Aktion gibt es auf sechs-dreissig.de

Noch zwei Einheiten auf dem Galeria-Dach Wir trainieren nicht nur am Pfingstmontag (29.5.) auf dem Parkdeck in der Innenstadt. Auch an Fronleichnam (8.6.) treffen wir uns dort um 9.30 Uhr.

