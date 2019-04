Fitness-Aktion 06:30: Am Sonntag geht's los mit einer Spezial-Ausgabe

Ausfallschritte in der Gruppe: Auf dem Basketballfeld in der Goetheanlage fanden bereits in den vergangenen Jahren viele 06:30-Spezials statt. Dort wird montags und donnerstags trainiert. archivFoto: Pia malmus

Sie bewegt nun schon im vierten Jahr die Region: 06:30, die kostenlose Frühsportaktion unserer Zeitung. Am Sonntag gibt’s das nächste Spezial.

In Schwung kommen vor der Arbeit. Zu einer Zeit, die eigentlich erst einmal verrückt klingt, aber doch ihren Reiz hat. Sich in der Gruppe zum Durchhalten antreiben. Unter fachkundiger Anleitung. Räume erobern, die mit Sport bis dato eher weniger zu tun hatten – all das sind die Ideen, die 06:30 ausmachen.

Am Ostersonntag steht das nächste einstündige Spezial an – und zwar auf dem Basketballfeld in der Kasseler Goetheanlage. Los geht’s wie bei allen Spezials um 9.30 Uhr. Die ersten 30 Minuten gibt’s Tabata mit Christian Tripp, danach 30 Minuten Yoga mit Claudia Grünert. Außerdem blicken wir auf dieser Seite auf alle vier Standorte, an denen wir ebenfalls wochentags trainieren.

06:30-Bonuskarte nicht vergessen

Für Teilnehmer an der HNA-Frühsportaktion 06:30 geben die HNA und die Gothaer-Versicherungsagentur Wild und Partner eine Bonuskarte heraus. Sie wird ausgegeben und abgestempelt bei allen Spezials wie am Ostersonntag in der Goetheanlage, am Muttertag (12. Mai) auf dem Friedrichsplatz, am 10. August in der Markthalle und am 14. September auf dem Königsplatz, außerdem ab 1. Mai bei allen Abend-Einheiten mittwochs auf der Grimmwelt (18.30 Uhr). 15 Stempel sind nötig zur Teilnahme an einer lukrativen Verlosung am Saisonende.

Fitnessaktion 06:30: Die Standorte

Kassel: Vier Jahre ist es schon her, da erfolgte hier im Frühjahr 2015 der Auftakt zu 06:30: auf dem Basketballfeld in der Goetheanlage. Seitdem wird hier von Frühjahr bis Spätherbst nicht nur zweimal wöchentlich trainiert, der Ort ist auch Schauplatz so mancher Spezials gewesen. Da ist klar, dass wir auch zum Start in die neue Outdoor-Saison am Ostersonntag (9.30 Uhr) ein einstündiges Spezial anbieten.

+ Leitet das Spezial und das Donnerstagstraining: Christian Tripp. © Fischer

Die Trainer: Heißen Christian Tripp und Constantin Hesse. Der eine ist gewissermaßen ein alter Trainerhase, hat zuletzt die Wintereinheiten im Squash-Center geleitet. Er darf beim Spezial am Sonntag nicht fehlen. Tripp wird die erste Hälfe der einstündigen Einheit leiten. Neu im 06:30-Trainerkreis ist Constantin Hesse. Er gibt sein Montagsdebüt am 29. April.

Die Tage: Montags (Hesse) und donnerstags (Tripp) wird nun wieder in der Woche draußen in der Goetheanlage trainiert. Am Ostermontag ist noch frei, heißt: Wir starten am Donnerstag, 25. April, um 6.30 Uhr mit dem wöchentlichen Outdoortraining.

+ Trainergespann: Sissi Schmuck (links) und Katja Bergelt vom OSC Vellmar. © Streuff

Vellmar: Nach einer sechswöchigen Weihnachtspause haben sich die Vellmarer Frühsportler wieder in Schwung gebracht. Die Einheiten im Trainingscenter des OSC Vellmar, Ausrichter von 06:30 vor Ort, sind nun Geschichte. In der nächsten Woche fällt das Training aus. „Wir freuen uns auf den Frischluftstart“, sagt Bergelt.

Eine Besonderheit: Die 06:30-Gruppe hat eine eigene Whats-App-Gruppe. „Aber natürlich sind auch Neueinsteiger herzlich willkommen“, betont Bergelt.

Die Trainer: Sind Sissi Schmuck und Katja Bergelt vom OSC Vellmar. Beide sind seit der ersten 06:30-Stunde in Vellmar dabei. Beide leiten auch verschiedene Kurse im Verein.

Die Tage: Sind montags und mittwochs. Nach den Ferien geht’s am Montag, 29. April, wieder auf dem Basketballfeld im Ahnepark los.

+ Coach in Baunatal: Christoph Klein. © Schachtschneider

Baunatal: Wir waren bei Wind und Wetter im Winter draußen.“ Christoph Klein hat ebenfalls eine abgehärtete 06:30-Trainingsgruppe in Baunatal.

Die Trainer: Klein leitet die meisten Einheiten, Kira Werner ist seine Vertreterin. Beide gehören zum 06:30-Gastgeber KSV Baunatal.

Die Tage: Sind dienstags und freitags. Trainiert wird vor der Max-Riegel-Halle (Altenritter Straße 39). Auch wenn die Option besteht, bei schlechtem Wetter ins Foyer auszuweichen. „Das machen wir aber erst, wenn die Welt zusammenbricht“, scherzt Klein.

+ Er gibt den Takt vor: Kristoffer Koch. © Archivfoto: Tanja Temme

Immenhausen: Die Immenhäuser mögen es knackig: Denn sie haben den kompletten Winter über draußen trainiert – auch wenn sie die Gelegenheit hatten, in die Sporthalle der TSV Immenhausen auszuweichen. Der Verein ist Gastgeber des Frühsports. Trotzdem freut sich Kristoffer Klein, der die Einheiten leitet, nun aufs Frühjahr: „Es ist angenehmer und das Aufstehen fällt leichter, wenn’s morgens hell ist.“ Bis zu 20 Teilnehmer sind im Schnitt bei den Einheiten dabei.

Der Trainer: Ist Kristoffer Klein. Der ausgebildete Sport- und Fitnesskaufmann und Personal Trainer ist seit der ersten Stunde in Immenhausen dabei.

Die Tage: Sind dienstags und freitags. Trainiert wird auf dem Jahnsportplatz (Grebensteiner Straße 4).

