Krieger und Hampelmänner an der Kasseler Markthalle

Kassel. Es gab Krieger und Hampelmänner. Schmutzige Hunde waren da, Krabben, Katzen und anderes Getier. Eine Losfee suchte das Glück und Frau Holle schüttelte ihre Betten aus.

Es wurde einiges geboten, als 06:30, die Frühsportaktion unserer Zeitung, am Samstag zu Gast an der Kasseler Markthalle war.

75 Teilnehmer waren zum Parkplatz an der Längsseite der Markthalle gekommen, wo sie von Trainer Christoph Klein begrüßt – und sehr schnell ins Schwitzen gebracht wurden.

Der Leiter der Sportwelt beim KSV Baunatal hatte sich einiges überlegt für eine Stunde Sport. Unter anderem, dass diesmal eine Losfee für die fünf Übungen zuständig sein müsse, die aus dem Programm von 06:30 stammen. Denn: „Wenn ich das mache und als erste Übung Burpees ankündige, dann ist das Gemurre groß und ich habe wieder den schwarzen Peter.“ Also holte er Sabine Reinelt-Dudek zu sich, die nicht nur eifrige Teilnehmerin der Aktion ist, sondern selbst Pilates-Trainerin. Sie wird auch das nächste Spezial unserer Frühsportaktion mitgestalten, das am kommenden Sonntag im Freibad Wilhelmshöhe stattfindet – dann im zweiten Teil als Premiere mit Pilates (9.30 Uhr).

+ Hoch das Bein: Trainer Christoph Klein schaut auf dem Parkplatz vor der Kasseler Markthalle kritisch, ob die Teilnehmer die Übung „Schmutziger Hund“ auch sorgfältig durchführen. © Andreas Fischer

Nun aber bestand ihre Aufgabe erst einmal im Ziehen der Lose. Und sie zog als Übungen für den Start was? Natürlich Burpees! So sorgte die anstrengende Kombination aus Strecksprung und Liegestütz schnell dafür, dass der Schweiß floss – beobachtet von vielen Zaungästen, die ihren Einkaufsbummel unterbrachen. Und im benachbarten Wohnhaus schüttelte eine Anwohnerin ihre Betten in bester Frau-Holle-Manier aus und schaute dann aus der Vogelperspektive zu.

Es folgten die Übungen Schmutziger Hund, Krieger, Krabbe und Hampelmann. Danach ließ Christoph Klein es ruhiger angehen, legte den Schwerpunkt auf Dehnen und Mobilisieren. Bei einer Partner-Übung mussten die Teilnehmer ihre Stabilität auf die Probe stellen lassen. Am Ende verteilte Markthallen-Geschäftsführer Andreas Mannsbarth zur Belohnung frisches Obst. Alexander Wild von den City-Kaufleuten kündigte nach der dritten Innenstadt-Veranstaltung 06:30 an: „Das ist ein tolles Event, wir wollen das im kommenden Jahr fortführen.“ Ein weiteres Spezial wird es am 8. September geben. Dann gastiert 06:30 um 9.30 Uhr auf dem Königsplatz.