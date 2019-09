Fitnessaktion 06:30: So war das Training auf dem Königsplatz - Weitere Spezials

Bei diesem Training ging es um Leben und Tod. Das jedenfalls rief Trainerin Salva Plantera den Sportlern beim 06:30-Spezial zu, um sie zu mehr Power beim imaginären Tauziehen anzutreiben.

„Als wolltet ihr euch hochziehen, weg aus den Fluten“, trieb sie die Gruppe auf dem Königsplatz an.

Training mit Salva Plantera – da brennen die Beine, da „geht die Pumpe“, wie es die Fitnesskanone selbst formuliert. Und es fordert die Teilnehmer. Denn dieses Mal war das Training, das von den Citykaufleuten um Alexander Wild unterstützt wurde, etwas anders als gewohnt. Statt in Intervallen von 8 mal 20 Sekunden zu trainieren, waren die Intervalle unterschiedlich lang. Mal mussten die Übungen 20 Sekunden absolviert werden, dann wieder 40. „Durch die verschiedenen Intervalle bekommt der Körper kurze Reize“, erklärt Plantera. In den Pausen – auch wenn diese kurz seien – merke man die Erholung und könne neu durchstarten, sodass der Körper ohne langes Training leistungsstärker werde. „Der Wechsel macht dabei den Unterschied.“

Vor allem ist der Wechsel aber auch eines: anstrengend. So wurden die Beine bei Partner-Kniebeugen schwer, das Keuchen beim Skifahren von Runde zu Runde lauter. Planteras Kommentar: „Ich will ja nur, dass ihr an mich denkt – wenn sich morgen der Muskelkater bemerkbar macht.“

Hier können Sie kostenlos mittrainieren

Für Muskelkater dürften auch diese Termine sorgen: Am Sonntag, 22. September, gibt es eine kostenlose 06:30-Einheit bei „Kassel radelt“ um 9.30 Uhr vor dem Auestadion. Am 2. Oktober findet das letzte Training für dieses Jahr auf der Grimmwelt statt – unter dem Motto 90er-Jahre. Und am 3. Oktober verabschiedet sich die Fitnessaktion in Kassel um 9.30 Uhr mit einem Spezial in der Goetheanlage in die Wintersaison.