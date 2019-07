Fitnessaktion 06:30: Gewinnen Sie bei der Plank-Challenge

Am Mittwoch gilt es auf der Grimmwelt: Wer bei der Plank-Challenge am längsten durchhält, auf den wartet eine Belohnung.

Nicht nur der Yogasommer bewegt die Region – auch die kostenlose HNA-Fitnessaktion 06:30. Deren Teilnehmer können am Mittwoch bei der Plank-Challenge auf der Grimmwelt Preise gewinnen.

Und: Es wird sogar geheiratet. Ein Überblick:

Die Plank-Challenge

Anfang des Monats hatte HNA-Fitness-Experte Sascha Seifert die Plank-Challenge ausgerufen. Die Idee: Das Brett, wie die Übung auf deutsch heißt, ohne Pause so lange wie möglich durchzuhalten. Bei 8 mal 20 Sekunden plus jeweils 10 Sekunden Pause, die die einzelnen Übungen beim Tabata-Training absolviert werden, sind das maximal vier Minuten. Innerhalb der vier Juli-Wochen sollte sich so jeder 06:30-Teilnehmer individuell verbessern.

„Extrem anstrengend, aber auch extrem effektiv – die Plank ist eine der besten Übungen für einen flachen Bauch“, sagt Seifert zum Hintergrund der Challenge. Denn: Studien hätten gezeigt, dass der Unterarmstütz auf einer ganzen Fläche die Muskeln auf Zug halte. Wer täglich die Planke trainiere und zweimal pro Woche am 06:30-Training teilnehme, schaffe es in 30 Tagen die Muskulatur so fit zu machen, dass er am Monatsende vier bis fünf Minuten am Stück das Brett halten könne.

Dass sie das nach einem Monat Plank-Challenge schaffen, können die Teilnehmer am Mittwoch beweisen. Bei der 06:30-Einheit ab 18.30 Uhr auf der Grimmwelt haben wir Geschenke für die zehn Teilnehmer, die am längsten durchhalten:

eine 10er Trainingskarte von City Athletics im Wert von 79 Euro

eine Sportmassage im Wert von 30 Euro

ein Fitness- und Wirbelsäulentest im Wert von 25 Euro

eine ProRoll Faszienrolle im Wert von 15 Euro

ein Blackroll Faszienball im Wert von 12 Euro

eine Trainings-Trinkflasche im Wert von 10 Euro

4 Handtücher im Wert von je 10 Euro.

Gesponsert werden die Preise von Rehamed, Befit@Work, City Athletics und der HNA.

Die Hochzeit

+ Sie haben Ja gesagt: Das frischgebackene Ehepaar Sina und Christian Tripp wird von 06:30-Teilnehmern am Standesamt überrascht. © Florina Hessburg/nh

„Wir waren überrascht“, sagt Christian Tripp. Was der 06:30-Trainer meint? Seine eigene Hochzeit. Am Freitag hat er Freundin Sina auf dem Kasseler Standesamt das Ja-Wort gegeben – und ist anschließlich vom harten Kern der 06:30-Teilnehmer angemessen empfangen worden. „Sie haben vor dem Trausaal auf uns gewartet, Sina und ich mussten dann Ausfallschritte machen.“ Große, sportliche Schritte ins Eheglück gewissermaßen. Und ein Spalier der etwas anderen Art, denn die 06:30-Frühsportler machten natürlich mit bei dieser Übung.

Am Freitag steht die nächste Feier an: Bei der Freien Trauung in der Heimat Tripps im Kreis Waldeck-Frankenberg. Dann aber ohne Sport.

Kostenlos Fitness und Yoga machen - in Kassel und weiteren Orten

Bei der kostenlosen Fitnessaktion 06:30 kann jeder mitmachen, der will. Dasselbe gilt für den HNA-Yogasommer. Willkommen sind Neulinge und Yoga-Profis. Einfach vorbeikommen.

06:30 und den Yogasommer gibt es natürlich auch bei Facebook.