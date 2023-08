Fitnessaktion 06Dreissig: Auftakt der Grimmwelt-Trainings-Serie

So macht Bewegung Spaß: Unsere Fitnessaktion 06Dreissig macht am Donnerstag wieder auf der Grimmwelt in Kassel Station. Das Spezial dauert eine Stunde, bietet Bewegung, Entspannung und tolle Aussicht. © Pia Malmus

Es geht wieder aufs Dach: Am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr startet das Grimmwelt-Spezial unserer Fitnessaktion 06Dreissig. Was Sie wissen müssen:

Wann genau findet das Training statt? Los geht’s an diesem Donnerstag, 24. August, um 18.30 Uhr auf dem Dach der Grimmwelt am Weinberg. Die weiteren Termine sind am 31. August sowie am 7. und 21. September.

Was erwartet die Teilnehmer? Zum Auftakt gibt es ein einstündiges Programm mit Sascha Seifert, dem Fitness- und Gesundheitsexperten unserer Zeitung. Seifert hat auch das sportliche Konzept für die Frühsportaktion entwickelt. Am Donnerstag wird er in den ersten 30 Minuten Übungen aus dem Trainingsprogramm von 06Dreissig anbieten, die in acht Intervallen à 20 Sekunden durchgeführt werden. Klingt wenig? Abwarten! 20 Sekunden können ganz schön lang werden. Alle Übungen werden in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorgestellt. Das ist wichtig, weil so auch Anfänger problemlos teilnehmen können. Seifert sagt dann auch: „Ich würde mich freuen, wenn wir zahlreiche Neulinge begrüßen können. Dafür ist gerade die Serie auf der Grimmwelt perfekt. Im zweite Trainingsteil wird es entspannter, aber vielleicht manchmal schmerzhaft: Dann geht es an die Faszien.

Wer unterstützt die Aktion? Wie bei früheren Spezials ist auch diesmal die Krankenkasse BKK Wirtschaft & Finanzen dabei. „Es ist eine Veranstaltung, bei der sich jeder – vom Anfänger bis zum Fitnesssportler – ohne Leistungsdruck an der frischen Luft bewegen kann“, erklärt Matthias Eisenhut, Vertriebsbeauftragter bei der BKK Wirtschaft & Finanzen, sein Engagement bei der Aktion. Er wird am Donnerstag ebenfalls beim Training sein.

Was muss ich beachten, wenn ich mitmachen will? Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte seine Teilnahme unbedingt mit einem Arzt absprechen, denn es handelt sich um ein hochintensives Intervalltraining. Mitzubringen sind sonst nur eine Matte, ein Handtuch, ausreichend Getränke – und natürlich Lust, sich richtig auszupowern.

Alle Infos zur Aktion gibt es auf sechs-dreissig.de