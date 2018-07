Fitnessaktion 06:30: Trainer Sascha Seifert gibt Tipps für Sport in der Hitze

Schwitzen in der Sonne: Bei dem Spezial der HNA-Frühsportaktion, heute ab 18.30 Uhr auf dem Dach der Grimmwelt, wird es heiß. Unser Archivfoto zeigt das Muttertagsspezial auf dem Friedrichsplatz in Kassel.

Kassel. Knackige 30 Grad, die Sonne knallt und Schatten ist nicht in Sicht: Es wird heiß bei dem Spezial der HNA-Fitnessaktion auf der Dachterrasse der Kasseler Grimmwelt.

Heute ab 18.30 Uhr findet ein kostenloses Training statt, dieses Mal eine ganze Stunde lang und mit der Krankenkasse BKK Wirtschaft & Finanzen als Partner. 06:30-Mitinitiator und Trainer Sascha Seifert gibt Tipps, wie Teilnehmer bei diesen Temperaturen fit bleibt.

Trinken

„Wichtig ist, dass man schon den ganzen Tag über verteilt ausreichend trinkt, und nicht erst dann, wenn man schwitzt“, sagt Seifert. Wer schwitzt, verliert außerdem Mineralstoffe. Deswegen sei es sinnvoll diese Salze nachzufüllen, indem man pro halben Liter Wasser eine Messerspitze Salz dazu gibt, rät der HNA-Fitnessexperte. Ideal sei ein sogenanntes Elektrolytgetränk. Das können sich die 06:30-Teilnehmer auch selbst mischen. „Einfach ein Drittel Apfelsaft mit zwei Dritteln Wasser mischen und etwas Salz dazugeben“, erklärt Seifert.

Ernährung

Grundsätzlich sollte man laut Seifert ein bis zwei Stunden vor dem Sport nichts essen. „So muss der Magen nicht auch noch zusätzlich Leistungen erbringen.“ Nach dem Training empfiehlt Seifert kohlenhydrat- und einweißreiche Kost.

„Ideal sind ein alkoholfreies Getränk und eine Salzbrezel“, sagt Seifert. Die gibt’s auch gleich nebenan im Biergarten „Grimms Garten“. Johannes Reinhold sponsort an alle Teilnehmer Getränkechips, mit denen es einen Euro Rabatt auf Getränke und Speisen gibt.

Training

Das Training passt Seifert den Temperaturen an. „Wir werden weniger Übungen machen, die den Kreislauf belasten, also Cardio-Übungen“, erklärt er. Im Fokus werden Kraftübungen stehen. Es soll auch genügend Trinkpausen zwischen den Sätzen geben. Die will Seifert auch ankündigen.

Kleidung

Seifert rät zu einem Sonnenschutz für den Kopf wie Mütze oder Hut. Auch an Sonnencreme – am besten vor dem Training auftragen – sollten die Teilnehmer denken.

Fitnessmatten und viele tolle Preise

Mit dabei bei dem 06:30-Spezial ist heute die Krankenkasse BKK Wirtschaft & Finanzen und verteilt ab 18 Uhr Fitnessmatten an die ersten 200 Teilnehmer, solange der Vorrat reicht. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Bis zum heutigen Mittwoch wurde auch das Gewinnspiel der 06:30-Beachbody-Challenge verlängert. Dabei gibt es viele tolle Preise zu gewinnen, als Hauptpreis winkt eine Flugreise mit Sundair ab dem Kassel Airport für eine Person. Von Seifert und Rehamed gibt es außerdem Blackrolls fürs Faszientraining und Gutscheine für Behandlungen bei Rehamed zu gewinnen.

Die HNA steuert 20 Zwei-Stunden-Gutscheine für die Kasseler Therme bei. Alle Infos und die Umfrage gibt es hier.

Von Christina Schröder