Frühsportaktion 06:30 eröffnet die Sommersaison und startet die Beachbody-Challange

Die Aussichten versprechen bestes Sport-Wetter: Am Sonntag starten wir die 06:30-Sommersaison mit einem Spezial auf dem Basketballplatz in der Kasseler Goetheanlage. Mitmachen kann wie immer jeder, der Lust hat. Archivfoto: Malmus

Kassel. Die Sonne soll scheinen, der Sommer steht bevor – und 06:30, die Frühsportaktion unserer Zeitung, startet durch in die Sommersaison.

Mit einem Spezial an diesem Sonntag um 9.30 Uhr in der Kasseler Goetheanlage. Und mit einer Sonderaktion: der Beachbody-Challenge für alle, die im Strandurlaub eine gute Figur machen wollen. Fragen und Antworten zur Fitnessaktion 06:30.

Was erwartet die Teilnehmer beim Spezial am Sonntag?

Wie immer bei den Spezials an Sonn- und Feiertagen drehen wir die 6 um zur 9 und trainieren um 9.30 Uhr. Damit auch die dabei sein können, die nicht so früh aufstehen wollen. Auf dem Basketballfeld in der Kasseler Goetheanlage erwartet die Teilnehmer ein knackiges Programm. In der ersten halben Stunde führen die Trainer Sascha Seifert und Christian Tripp durch Übungen aus dem Programm von 06:30. Im Anschluss daran gibt auch der Yogasommer sein Debüt 2018. Yogalehrer Lars Tabert wird in der zweiten halben Stunde Vorfreude auf die HNA-Aktion wecken. Sascha Seifert gibt zudem Einblicke in die Beachbody-Challenge. Dazu stellen wir die neuen Trainerinnen Julia Mrowiec und Julia Meier vor, die Einheiten in der Goetheanlage übernehmen werden.

Was steckt denn hinter der Beachbody-Challange?

Mit der Challenge wollen wir die Teilnehmer auf dem Weg zu Strandfigur unterstützen. Also Winterspeck ab- und Muskeln aufbauen – und natürlich die Fitness verbessern. Dreimal pro Woche wird dafür nach dem 06:30-Intervalltraining trainiert, entweder an einem der 06:30-Standorte oder zuhause mit den Trainingsplänen, die online zu finden sind. Sascha Seifert empfiehlt zudem zwei Ausdauereinheiten, die die Teilnehmer selbst organisieren müssen. Offizieller Start der Challenge ist der 23. April, Schluss ist am 23. Juni.

Was muss ich tun, um dabei zu sein?

Kommen! Mittrainieren! Durchhalten! Eine Anmeldung für das Training ist nicht nötig. Wohl aber für die Seminare zu Ernährung und Motivation und für den Ernährungsplan, den Seifert zusammenstellt (Anmelde-Infos folgen). Die Teilnahme ist wie immer bei 06:30 kostenlos. Und: Am Ende gibt’s eine Verlosung unter allen Teilnehmern, die durchgehalten haben.

Was genau ist noch mal die Aktion 06:30?

Bei der Frühsportaktion ist der Name Programm: Wir wollen euch fitmachen am frühen Morgen. Um 6.30 Uhr. Das Training dauert nur eine halbe Stunde. Ausnahme: Die Spezials, bei denen wir auf eine Stunde ausdehnen. Fit werden in einer halben Stunde geht nicht? Geht doch. Unser Fitnessexperte Sascha Seifert hat ein hochintensives Intervalltraining für Kraft und Ausdauer nach dem Tabata-Prinzip zusammengestellt. Heißt: Alle Übungen werden in kurzen Zeiträumen mehrfach wiederholt. Jede Übung gibt es in drei Schwierigkeitsstufen, sodass auch Anfänger mitmachen können. Mitgebracht werden muss nur eine Matte oder ein Handtuch.

Die Aktion findet an zwei Standorten in Kassel statt, dazu in Baunatal, Vellmar und Immenhausen. Termine und Orte findet ihr links.

Gibt es weitere Neuerungen bei 06:30 und beim Yogasommer?

Für 06:30 haben wir Partner für Sonderaktionen gefunden. Mit den Kasseler Citykaufleuten sind bereits zwei Spezials fest vereinbart. Das erste findet am 29. April auf dem Dach des Kaufhofs statt, ein Muttertagsspezial am 13. Mai auf dem Friedrichsplatz. Auch die Krankenkasse BKK Wirtschaft und Finanzen wird ein Spezial veranstalten, das aber noch nicht terminiert ist. Zudem laufen die Planungen für eine zusätzliche Einheit um 18.30 Uhr.

Die zweite Auflage des Yogasommers findet vom 10. Juni bis 10. August statt, auch diesmal wieder an fünf Wochentagen um 18.30 Uhr in Kassel und Baunatal. Als neue Standorte kommen Wolfhagen und Northeim hinzu.

Die 06:30-Trainingspläne und weitere Infos zur Fitnessaktion gibt’s auf www.sechs-dreissig.de.